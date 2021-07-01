Лесные пожары оставили часть Якутии без интернета

1 июля на вечернем заседании оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров озвучено, что в Якутии проводятся работы по тушению 89 лесных пожаров на территории 19 районов.

На тушении лесных пожаров задействовано 2 290 человек и 150 ед. техники.

На заседании заслушана информация о ходе тушения лесных пожаров в районах республики.

Для определения дальнейших действий по пожару в 12 км от с. Мегино-Алдан Томпонского района завтра будет проведён облёт. Из-за задымлённости энергетикам пока ещё не удалось уточнить количество повреждений на линии электропередачи. На тушении пожара работают 135 человек, 29 единиц техники, проводится опашка минерализованной полосы.

На помощь в тушении лесных пожаров на территории природного парка «Ленские столбы» в Хангаласском районе прибыли 25 десантников-пожарников из Тувы, также планируется прибытие 22 сотрудников из Хабаровска и 24 – из Бодайбо.

В Усть-Майском районе пожары населённым пунктам не угрожают, проведён ремонт повреждённой линии ЛЭП. Об этом сообщил глава района Александр Антипин.

Сегодня воздушное судно Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «ВЕЕР» для искусственного вызывания осадков работал в вилюйской группе улусов.

Из-за лесных пожаров в Оймяконском, Томпонском, Таттинском и Усть-Майском районах повреждены волоконно-оптические линии связи, в населённых пунктах нет интернета. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников дал поручение первому заместителю министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Николаю Гришаеву решить вопрос по восстановлению оптоволоконной линии связи в данных районах.



