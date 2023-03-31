Ледовая переправа на Зеленом лугу стала опасна: там ночью застряли автомобили

30 марта около 22 час. в Службу спасения Якутии поступило сообщение о том, что на несанкционированной ледовой переправе в местности Зеленый луг г. Якутска застряли в снегу несколько автомашин.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасатели Службы спасения на вездеходе «Профи-Макс-Север» для оказания помощи незадачливым водителям.

Прибыв, спасатели обнаружили лишь один легковой автомобиль, водитель которого категорически отказался от помощи спасателей, сославшись на то, что ожидает технику для эвакуации своей машины.

«Водители, несмотря на действующую в данный момент ледовую переправу Якутск – Нижний Бестях, и сокращающие себе путь в подобных несанкционированных местах, как Зеленый луг, рискуют сократить себе и пассажирам жизнь. Вне официальной переправы никто не может гарантировать вам безопасность передвижения. На одном водоеме толщина льда совершенно разная, также нужно учитывать нынешние погодные условия, значительное потепление и осадки.

Необходимо помнить, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа в размере: для граждан — в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает тгк Службы спасения Якутии

