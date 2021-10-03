03.10.2021
01:10
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Спорт

Кырджагасов попал в ТОП-10 марафона в Люберцах

Президент Федерации легкой атлетики Якутии, известный политик, генеральный директор «Водоканала» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ сообщает в соцсети:

 — Отпуск начал с марафона в Наташинском парке г. Люберцы 26-го сентября из-за отмены Московского марафона.

Результатом доволен. Несмотря на проливной дождь и слякоть на трассе марафон преодолел за 3:25’52» по часам и 3:24’07» по приложению Страва. Улучшил свой Казанский результат (3:36’01») на 11 минут. В абсолюте занял 9-ое место, по возрастам категорий не было, а так был самым старшим, ближайший по возрасту 1968-го года рождения. Впереди пришедшие 8 ребят все моложе 35 лет😊

На этом марафоне две якутянки взяли два серебра в абсолюте🤜👍

Вперед, Республика Саха!

Ну а 3-го октября все будем болеть за Сардаану Трофимову! У нее первый международный забег после получения нейтрального статуса в Словакии.

Источник: https://www.facebook.com/anatoly.kyrdzhagasov
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