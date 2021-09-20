Координатор БКАД Феликс Романов проверил состояние отремонтированных дорог

По национальному проекту в г. Якутске в этом году отремонтируют дороги, протяженностью более 48 км. на сумму более 2,2 млрд. руб., с учетом переходящих объектов на 2022-2023 годы. Из них 10,6 км. будут грунтовые дороги, 37 км. с асфальтовым покрытием.

Дорожные работы планируют завершить 31 октября 2021г. По данным на 10 сентября более 95% работ уже выполнено. По словам Алексея Варламова, директора «Главстрой» осталась только укладка последнего слоя на улице им. Ивана Кульбертинова, где завершат работы в этом месяце.

Комиссия в составе депутатов Якутской городской Думы Феликса Романова и Александра Яковлева, преподавателя Автодорожного факультета СВФУ Семена Филиппова с представителями подрядных организаций РИК «Автодор», ООО «Дорстрой» на прошлой неделе осмотрели завершающую стадию выполнения дорожно-строительных работ. Они посетили 5 объектов городской агломерации в рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При осмотре улицы Луговая, где уложили свежий асфальт, депутаты отметили, что замерили протяженность улицы и нашли небольшую погрешность. По документам заявлено 567 м., но по факту показывает 510-520 м.

Нехватку порядка более 50 м. отремонтированной дороги, Алексей Варламов объяснил тем, что спидометр не является показателем точных данных. Контрольные промеры делают приборы, пояснил он.

«Тем не менее, жители этого района не осведомлены о том, что ремонтируется только небольшой отрезок ул. Луговая. На паспорте объекта об этом не указано. Только треть участка улицы, протяженностью 1,6 км. имеет асфальтовое покрытие. Поэтому жители думают, что строители не завершили работу», — сказал Александр Яковлев, депутат Якутской городской Думы.

От имени избирателей он у подрядчиков спросил, почему по Нацпроекту дороги ремонтируются только частями.

«В рамках нацпроекта на 2021 г. предусматривался ремонт дорог, протяженностью 31 км. Но Минтранс Якутии увеличил объем работ до 20км., поэтому некоторые улицы как Луговая вошли в дополнительный список. Хотя изначально они не планировались к ремонту. Улица Луговая выходит в сторону ДСК, на дальнейшем участке дороги требуется реконструкция или капитальный ремонт с выносом коммуникаций. После 2024 г. будут сформированы списки, по которым будет продолжена работа», — ответил Алексей Варламов, директор «Главстрой».

Предложения депутатов о внесении точной информации о количестве ремонтируемого дорожного полотна на паспорте объекта, подрядчик принял к сведению. «Раз взялись ремонтировать улицу, дорога должна быть отремонтирована до конца, не должно быть неизвестно когда!», — подытожил Александр Яковлев.

Далее депутаты проверили состояние укладки асфальта на улице им. Ивана Кульбертинова, Студенческая и Нагорная.

На улице им. Кульбертинова будет вело-пешеходная дорожка, шириной 3 м. Завершение работ по велодорожке стоит в 2022г., но дорожники планируют сдать работу уже в этом году. После ремонта по этой улице планируется запуск двух маршрутов городских автобусов.

«Кроме ремонта дорог, мы обновляем павильоны на остановках, частично произведена замена осветительных приборов. В пригородах г. Якутска более 30-50 лет не производились ремонтные работы. Поэтому в этом году акцент сделали на ремонте дорог, которые находятся на окраине города», — рассказал Алексей Варламов, директор «Главстрой».

Кроме того, комиссия осмотрела капитальный ремонт скоростного четырех полосного Окружного шоссе от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта, общей протяженностью 4,2 км.

Как сообщил технадзор Петр Андреев, работы начались еще в 2020 г. На данный момент уложено три слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной 23 см. Завершается работа по велодорожке, будет 17 автобусных остановок.

Депутат Феликс Романов отметил, что сегодня была дождливая погода, поэтому отчетливо видны места скопления воды на дорогах, где уложен свежий асфальт. Как ответил подрядчик, эти места будут фиксироваться и устраняться.

«Объективный анализ был дан каждой службой в рамках своей компетенции. Мое пожелание, чтобы подрядные организации убирали за собой остатки материалов, брусчатки, сваи, арматуры. «Главстрой» мы посоветовали о том, чтобы они не подписывали акты выполненных работ пока подрядные организации не зачистят территорию», — резюмировал Феликс Игоревич.

Расширенное скоростное Окружное шоссе разгрузит город и на четырех полосной дороге будет разделительное ограждение между встречным движением.

По итогам объезда на 5 объектах в пригородах г. Якутска, где завершаются дорожные работы, депутаты с учетом некоторых замечаний в целом дали удовлетворительную оценку.