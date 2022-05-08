Коллектив ЛОРПа поздравил своих ветеранов

В эти предпраздничные дни от имени руководства ПАО «ЛОРП» в лице генерального директора Сергея Ларионова сотрудники Службы кадров пароходства поздравили ветеранов ВОВ с наступающим 77-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Первым поздравили единственного участника ВОВ – Степана Платоновича Дроздова, которому идёт 101-ый год. Сотрудники московского представительства пароходства поздравили фронтовика в г.Москва, где живет Степан Платонович, ему вручена солидная материальная помощь и продуктовый набор. Портрет С.П. Дроздова украшает памятную фотогалерею на здании управления пароходства в г. Якутске.

Представители ПАО «ЛОРП» вручили подарки ветеранам тыла Д.А. Бабаевской и В.Г. Готовцеву, которые верой и правдой долгие годы служили родному предприятию. Также были вручены подарки ветеранам тыла Губинского округа г. Якутска Е.А. Филипповой и Е.И. Стручковой.

Дина Алексеевна Бабаевская ушла на заслуженный отдых с должности главного бухгалтера Олёкминского речного порта. Родилась 22 июля 1932 года в п. Стеклозавод Курганской области. Во время войны трудилась подсобной рабочей на стекольном заводе, внося свою лепту в общее дело разгрома фашизма. После войны получила образование, переехала в Якутию, вышла замуж и родила троих детей.

Василий Гаврилович Готовцев – один из старейших работников Ленского пароходства. «Я родился 15 декабря 1934 в Батагайском наслеге Усть-Алданского района в семье простого крестьянина. Детей было пятеро, отец умер в 1940 году, и вся тяготы легли на мои плечи, так как я был старшим в семье. Работал на сенокосе, пас лошадей, по дому выполнял всю мужскую работу», – вспоминает Василий Гаврилович. После окончания в 1959 году НИИВТа по распределению он был направлен в Киренск, где стал дежурным диспетчером. В 1963 году, в возрасте 29 лет, Василию Гавриловичу доверяют руководство Нюрбинской пристанью. С 1983 года Готовцев – начальник Северо-Якутского районного управления Ленского речного пароходства. Благодаря инициативе и настойчивости Василия Гавриловича, в Тикси был оборудован причал, диспетчерская и пункт связи. В сложных условиях арктической навигации он всегда оказывал неоценимую помощь экипажам судов, пользовался большим уважением у плавсостава и береговых работников, местной администрации. В 2003 году Василий Гаврилович стал Почётным гражданином Булунского района, перед этим получил звание «Почётный полярник». Все эти награды по правы принадлежат и верной спутнице, супруге Нине Егоровне, с которой Василий Гаврилович живёт в любви и уважении более шестидесяти лет.

В Олёкминске начальник ОСУ Иван Игнашев вместе с профсоюзным комитетом поздравили ветеранов тыла и вручил продуктовые наборы. В подразделениях пароходства не только с праздниками поздравляют, но оказывают адресную помощь: по отсыпке дворов, ремонту крыш частных домов ветеранов и многое другое.

Традиционно руководство Жатайского судоремзавода, профсоюзного комитета поздравило своих ветеранов. Для них были сформированы продуктовые наборы и доставлены адресно. Директор ЖСРЗ Александр Азаров побывал в гостях у ветеранов и сердечно поздравил работников завода, которые в тяжелейшие военные и послевоенные годы трудились с высочайшей отдачей.

Ветераны тыла и труда Ленского пароходства благодарят руководство ПАО «ЛОРП» в лице генерального директора Сергея Александровича Ларионова, Службу кадров, коллектив пароходства за постоянную заботу и внимание и желают, чтобы речники успешно справились со всеми задачами в навигацию–2022!