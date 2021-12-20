Как часто Путин звонит главе Якутии?

Сегодня, под конец традиционной встречи с журналистами Айсену Николаеву задали вопрос: как часто он разговаривает по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным?

— Не скажу, что регулярно, но общаемся. Особенно часто, по меркам Кремля, он звонил в разгар лесных пожаров в Якутии, чтобы узнать обстановку. Однажды он позвонил на мой мобильный, когда я летел на вертолете на пожар, я даже подумал, что меня разыгрывают. Ведь мобильный телефон во время полета на вертолете не работает. Но не зря же говорят, что президент России, если ему надо, найдет везде, — поделился Айсен Николаев.

Кстати, слова главы Якутии о частых звонках Владимира Путина по поводу лесных пожаров в Якутии, напрочь опровергают известное высказывание, что «Путин даже не знает, что у него тундра горит».