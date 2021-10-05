Кадровое назначение главы Якутии

Назначен первый заместитель председателя Госкомзанятости Якутии. Об этом глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ как обычно сообщил в своем твиттере.

— ПОЗДНЯКОВА Анастасия Ивановна назначена первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения, — сообщил Айсен Николаев.

До сих пор Анастасия Ивановна работала руководителем отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.