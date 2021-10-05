05.10.2021
15:25
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Политика

Кадровое назначение главы Якутии

Назначен первый заместитель председателя Госкомзанятости Якутии. Об этом глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ как обычно сообщил в своем твиттере.

 — ПОЗДНЯКОВА Анастасия Ивановна назначена первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения, — сообщил Айсен Николаев.

До сих пор Анастасия Ивановна работала руководителем отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.

Источник: Соцсеть.
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