Громкое задержание в МВД Якутии

Вчера, 28 сентября задержан заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии, сообщает ТайгаПост.

Гаврил ТАРАБУКИН предположительно подозревается в совершении серии должностных преступлений в разных районах республики, в том числе связанных с незаконным оборотом драгметаллов.

News.Ykt.Ru со ссылкой на свой источник сообщает, что в кабинете Тарабукина проведены обыск и выемка документов обыски в ночь на вторник. Возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга). Замначальника предъявлено обвинение в хищении золота.

Официальных комментариев по этому поводу пока не дало ни одно силовое ведомство.