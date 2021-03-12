12.03.2021
20:07
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Политика
Глава Якутии прокомментировал кадровые решения
Айсен Николаев на своей странице в Инстаграм прокомментировал важные кадровые расстановки, которые были озвучены сегодня.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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