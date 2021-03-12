12.03.2021
20:07
544

Политика

Глава Якутии прокомментировал кадровые решения

Айсен Николаев на своей странице в Инстаграм прокомментировал важные кадровые расстановки, которые были озвучены сегодня.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх