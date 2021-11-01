Глава Якутии поручил избавить от бумажной работы врачей в пунктах вакцинации

Глава Якутии поручил Министерству здравоохранения внести коррективы в работу наиболее загруженных пунктов вакцинации, находящихся в столице республики.

«Сегодня проконтролировал работу двух пунктов вакцинации. Значительное время у врачей отнимает заполнение документов, а граждане в этот момент ждут в очереди. Так быть не должно, прошу отработать этот вопрос, при необходимости привлечь волонтеров», — заявил Айсен Николаев.

Ранее главный врач Якутской городской больницы №3 Светлана Давыдова отметила, что с введением системы QR-кодов количество желающих поставить прививку резко увеличилось, темпы вакцинации выросли в 2-3 раза.

В ходе заседания оперативного штаба республики Айсен Николаев обратил внимание, что некоторые районы значительно улучшили показатели вакцинации. В Аллаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском районах поставили прививку свыше 70% жителей. Ил Дархан потребовал усилить работу в Амгинском, Кобяйском, Намском, Нерюнгринском, Чурапчинском районах, где данный показатель составляет менее 50%.

Еще одна задача — не допустить распространения коронавирусной инфекции, особое внимание должно быть уделено северным районам, а также вахтовым поселкам, куда прибывают рабочие из других регионов России. Кроме того, необходимо усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции контактных лиц.

Административным комиссиям совместно с правоохранительными органами поручено обеспечить исполнение указов Президента России и Главы Якутии о нерабочих днях. Это касается введения особого режима работы на предприятиях общественного питания, в учреждениях культуры и общественном транспорте.

На сегодня в республике выявлено 287 новых случаев коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 173 пациента, на ИВЛ — 32.