Глава Якутии поддержал новые проекты Нацбиблиотеки

Глава Якутии поддержал проекты Национальной библиотеки по внедрению новых форматов работы

Национальная библиотека Якутии в 2025 году отметит своё 100-летие. К этой знаменательной дате библиотечное сообщество республики должно подойти с новыми интересными проектами, обновлённой материально-технической базой и возможностью предоставлять читателям широкие возможности для их творческого и интеллектуального развития.

Вопросы развития Национальной библиотеки Якутии и проекты, связанные с трансформацией библиотечного дела в регионе 25 января рассмотрел глава республики Айсен Николаев.

«В реалиях нового времени библиотеки должны стать не просто местом для чтения, а современными общественными пространствами, которые несут людям культуру и просвещение. С этой точки зрения коллектив Национальной библиотеки республики проводит большую работу по внедрению цифровых информационных технологий, сохранению богатейшего культурного наследия республикидля будущих поколений», — подчеркнул Айсен Николаев.

Сегодня Национальная библиотека Якутиипо праву является одной из крупнейших библиотек на Северо-Востоке России изанимает флагманскую позицию на Дальнем Востоке по количеству созданных модельных библиотек и объёму привлеченных средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

В этом году планируется разработка и утверждение Стратегии развития библиотечного дела в Якутии на период до 2030 года. Появление важного документа станет мощным толчком к развитию библиотек в республике, придаст импульс для новых проектов.

Национальная библиотека проводит большую работу по оцифровке и каталогизации богатейшего фонда культурного наследия народов республики. В настоящее время в библиотечном фонде хранятся более 1 млн700 тысяч различных изданий, среди которых имеются первые книги якутских, русских и зарубежных писателей, дореволюционные издания, дарственные коллекции,рукописи, уникальные книги на языках малочисленных народов Севера.

Национальная библиотека Якутии не стоит на месте, а идёт в ногу со временем, участвует в реализации новых идей и проектов, в том числе связанных с созданием современных центров детского чтения, школы креативных индустрий, реализацией строительства Парка будущих поколений, в котором главная библиотека республики станет одним из ключевых резидентов. Эти проекты помимо изменений в содержательнойчасти работы библиотек, не исключают возможности их полной пространственной трансформации.

Айсен Николаев поддержал ряд проектов, представленных руководством Национальной библиотеки, и поручил правительству более детально проработать условия их реализации для оказания необходимой поддержки со стороны республики. э