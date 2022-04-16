Глава Якутии и руководитель СТНГ сообщили радостную новость

О госконтракте на третью нитку газопровода Кысыл-Сыр — Мастах

Из телеграм-канала Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА, генерального директора АО «Сахатранснефтегаз»

Начало строительства третьей нитки магистрального газопровода от посёлка Кысыл-Сыр Вилюйского района до села Мастах Кобяйского улуса, которая протянется на 84 км – это большое достижение для республики, которое лично обеспечил Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев @aisen_nikolaev.

Напомню, что в августе 2020 года в Благовещенске в ходе совещания по развитию Дальнего Востока у Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина, Ил Дархан обосновал необходимость завершения строительства этого объекта, как стратегически важного для безопасного газоснабжения центральных и заречных районов республики. Председатель Правительства России поддержал обращение Главы.

И в течение этого времени мы совместно с депутатом Государственной Думы Галиной Иннокентьевной Данчиковой @galina_danchikova и командой Правительства республики провели большую работу на уровне Правительства России. В итоге на завершение строительства этого объекта из федерального бюджета предусмотрено 2,8 млрд рублей, из республиканского бюджета 1,3 млрд рублей, а также порядка 1,3 млрд рублей будет выделено из собственных средств «Сахатранснефтегаз».

Повторю, что завершение строительства третьей нитки кратно повысит не только безопасность и бесперебойность газоснабжения, но и позволит подключить новые дома к газу.

#ЯкутияВперед #Сахатранснефтегаз #СТНГ

Из телеграм-канала главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА

Дорогие друзья, делюсь с вами радостной новостью — оформлен государственный контракт на строительство завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода протяженностью 84 километра от поселка Кысыл-Сыр Вилюйского района до села Мастах Кобяйского улуса. Для этого в федеральном бюджете предусмотрено 2,8 млрд рублей. В государственном бюджете республики и инвестиционной программе «Сахатранснефтегаз» предусмотрено по 1,3 млрд рублей.

Эта важнейшая для республики задача ожидала своего решения несколько десятков лет и наконец решилась благодаря поддержке Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина @government_rus , полномочного представителя Президента РФ по Дальнему Востоку Юрия Петровича Трутнева @polpred_dfo и всей команды Правительства России.

В этом году «Сахатранснефтегаз»@stng_info , несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, переходит к выполнению долгожданного масштабного строительства. Это существенно повысит безопасность обеспечения газом жителей центральных и заречных районов республики, позволит подключить к газу новые дома, социальные объекты, промышленные предприятия. Работы по строительству начнутся в ближайшее время и должны быть завершены в 2024 году.

Не могу не отметить большой вклад депутата Государственной Думы от республики и партии «Единая Россия» Галины Данчиковой @galina_danchikova, которая вместе с членами Правительства республики кропотливо и методично проводила рабочие совещания с руководством федеральных министерств и ведомств, обеих палат Федерального Собрания для того, чтобы было предусмотрено федеральное финансирование.

#ЯкутияВперёд

@Aisen_Nikolaev