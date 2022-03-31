31.03.2022
03:36
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Политика
Фотофакт: Сбер приветствует главу Якутии
Айсен НИКОЛАЕВ сообщает в своем телеграм-канале
— День важных и сложных встреч, сейчас у Германа Оскаровича Грева в Сбере.
Но важнее скупых слов говорящая фотография, на которой глава Якутии запечатлен в офисе Сбера, а на огромных мониторах за его спиной – флаг Якутии и надпись: «Приветствуем Главу Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева в Сбере!»
Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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