Фотофакт: Сбер приветствует главу Якутии

Айсен НИКОЛАЕВ сообщает в своем телеграм-канале

— День важных и сложных встреч, сейчас у Германа Оскаровича Грева в Сбере.

Но важнее скупых слов говорящая фотография, на которой глава Якутии запечатлен в офисе Сбера, а на огромных мониторах за его спиной – флаг Якутии и надпись: «Приветствуем Главу Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева в Сбере!»