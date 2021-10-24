24.10.2021
20:52
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Политика

Фотофакт: Айсен Николаев и «Японец» обсудили совместные планы

Об этом глава Якутии сообщает в своем телеграм-канале.

 — Встретился с известным предпринимателем и общественником Афанасием Павловичем Алексеевым.

Поблагодарил Афанасия Павловича за успешную работу добровольческого штаба республики по борьбе с лесными пожарами. Также мы обсудили планы совместных действий на следующий год. Будем вместе работать во благо нашей республики!

Источник: Телеграм-канал Айсена Николаева
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