Евгений Григорьев и Евдокия Евсикова встретились с жителями 17 квартала города Якутска

28 июля Глава города Якутска Евгений Григорьев и первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова провели встречу с жителями 17 квартала города Якутска. На встрече также присутствовали представители Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г.Якутска, Управы Строительного округа, Департамента жилищных отношений, Службы эксплуатации городского хозяйства города Якутска.

Напомним, 12 июля на встрече с руководством Якутской городской Думы граждане, проживающие в 17 квартале города Якутска, озвучили проблемы, возникающие в связи с ветхостью жилого фонда квартала, а также высказали свою обеспокоенность, связанную с отсутствием понимания сроков расселения домов. Жители попросили у Евдокии Евсиковой содействия в организации встречи с главой города Якутска Евгением Григорьевым.

«Две недели назад на встрече с представителями инициативной группы жителей 17 квартала мы договорились, что организуем встречу с Главой города. Как и обещали, встреча состоялась», — отметила Евдокия Евсикова и передала слово главе города Якутска Евгению Григорьеву.

Глава Якутска отметил, что в настоящее время в установленном законом порядке признаны аварийными и подлежащими сносу 143 многоквартирных дома в кварталах: 2А, 2Б, 2Г, 4А, 4Б и 17. Всего в данных кварталах расположено 178 многоквартирных домов.

«До 1 января 2017 года только 13 домов были признаны аварийными. Соответственно, не все дома смогли попасть в программу переселения. С 2019 года мы проводим большую работу по признанию домов ветхими и аварийными. На текущую дату осталось всего 35 многоквартирных домов, которые не получили статус аварийного жилья», — рассказал Евгений Григорьев.

Он пояснил, для чего администрацией города проводится работа по признанию домов ветхими и аварийными. «Получив статус аварийного жилья, мы надеемся на то, что будет реализован третий этап программы переселения. Также это делается для реализации проекта комплексного развития территорий. Вместе с тем мы по нашей муниципальной программе ведем расселение. За это время были расселены три многоквартирных дома, жители которых получат жилье до конца этого года», — сказал Глава Якутска.

Начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г.Якутска Северина Архипова сообщила о том, что на сегодняшний день проект мастер-плана комплексного развития территорий кварталов 2,4,17 Якутска находится на согласовании.

«Принимать решение по развитию кварталов будет Правительство республики, а исполнителем проекта — Республиканское ипотечное агентство. Согласно проекту, первый этап расселения начнется с 2024 года, и будут расселены кварталы 2Б и 2В. Вторым этапом в 2025 году — кварталы 2Г, 2А, третьим — в 2026 году кварталы 4А, 4Б, четвертым — в 2027 году квартал 4В и пятым этапом в 2028 году квартал 17. Мы ждем принятия решения республики», — сообщила начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г.Якутска Северина Архипова.

Она отметила, что согласно проекту, площадь развиваемой территории составит 46,05 га. Планируется расселение 163 многоквартирных домов площадью 90,9 тыс. кв.м. Стоимость расселения составит 10,8 млрд рублей. Полная стоимость проекта — 43,9 млрд рублей.

Глава города также рассказал о проблеме, связанной с установкой в 2020 году Росавиацией 7-й санитарно-защитной (шумовой) подзоной. В связи с этим практически на половине территории Якутска запрещено строительство многоэтажного жилья и любых социальных объектов.

«На сегодняшний день изменения 7-й шумовой подзоны аэропорта „Якутск“ находятся на утверждении в Росавиации. Роспотребнадзор и Росавиация определили способы, по которым можно будет строить жилье. Поэтому сейчас все вопросы, которые налагали запрет на строительство в 17 квартале, будут сдвинуты с места», — пояснил Евгений Григорьев.

Окружной администрацией города Якутска совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) ведется работа с Фондом содействия реформированию ЖКХ по вопросу предоставления финансовой поддержки для переселения в рамках комплексного развития территории по многоквартирным домам, признанными аварийными после 1 января 2017 года. Для переселения 1000 многоквартирных домов городу Якутску требуется порядка 30 млрд рублей. На сегодняшний день порядка 20 тысяч горожан имеют проблемы, связанные с ветхостью и аварийностью жилого фонда.

«Мы переселяем дома в рамках возможностей бюджета города, на эти цели выделяются 150-200 миллионов рублей в год. Окружная администрация делает все, чтобы помочь вам выйти из этой ситуации. Но вместе с тем нужно понимать, что принятие решения возможно только на федеральном уровне», — обратился к жителям Глава города.

Он добавил, что работа по программе переселения в Якутске закончится в следующем году досрочно. Соответственно, до конца ее действия в резерве останутся еще два года. «Мы уже обратились с просьбой в Государственную Думу и Минстрой РФ и попросили выделить дополнительные средства на расселение, не ожидая окончания этапа. Ваша проблема — проблема ветхого и аварийного жилья — есть, и она никем не забыта», — отметил Глава города Якутска Евгений Григорьев.

В ходе встречи жители озвучили руководству администрации города и Якутской городской Думы проблемы, возникающие на территории 17 квартала, а также пожаловались на работу руководства Управы Строительного округа, управляющей компании «Юнион» и участкового пункта полиции.

Глава города Якутска Евгений Григорьев поручил руководству Управы Строительного округа решить ситуацию с отсыпкой территории, Службе эксплуатации городского хозяйства города Якутска — ситуацию с газификацией и вопросы, связанные с отоплением. Помимо этого им было предложено провести следующую встречу с жителями 17 квартала в сентябре.