15.03.2022
21:53
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Политика

Егор Борисов и Александр Акимов попали под персональные санкции Англии

Великобритания ввела персональные санкции против сенаторов Совета Федерации РФ от Якутии Александра Акимова и Егора Борисова, сообщает тгк Yktpablic

Фото: тгк Yktpablic
Источник: тгк Yktpablic
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