15.03.2022
21:53
309
Политика
Егор Борисов и Александр Акимов попали под персональные санкции Англии
Великобритания ввела персональные санкции против сенаторов Совета Федерации РФ от Якутии Александра Акимова и Егора Борисова, сообщает тгк Yktpablic
Фото: тгк Yktpablic
Источник: тгк Yktpablic
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