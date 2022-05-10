10.05.2022
20:27
328

Политика

Что предложил глава Якутии на совещании президента РФ по лесным пожарам?

Айсен Николаев на совещание Президента РФ по ситуации с лесными пожарами предложил:

— Предлагаю рассмотреть возможность дополнения Лесного кодекса РФ положениями, которые позволяют проводить мероприятия по вызыванию искусственных осадков в целях снижения класса пожарной опасности в лесах, находящихся в зонах контроля.

— Прошу, чтобы Правительство РФ быстрее приняло решение по изменению критериев введения ЧС межрегионального и федерального характера. По существующим критериям межрегиональный и федеральный характер ЧС на территории одного субъекта не может существовать

— В 2 раза увеличена штатная численность, в том числе до 1119 человек численность работников лесопожарных формирований. Из них 564 — наземные службы, 555 — авиалесоохрана

— Нужно определить порядок введения ЧС на особо охраняемых территориях федерального значения

Фото: Кремлин.ру
Источник: Телеграм

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх