Что предложил глава Якутии на совещании президента РФ по лесным пожарам?

Айсен Николаев на совещание Президента РФ по ситуации с лесными пожарами предложил:

— Предлагаю рассмотреть возможность дополнения Лесного кодекса РФ положениями, которые позволяют проводить мероприятия по вызыванию искусственных осадков в целях снижения класса пожарной опасности в лесах, находящихся в зонах контроля.

— Прошу, чтобы Правительство РФ быстрее приняло решение по изменению критериев введения ЧС межрегионального и федерального характера. По существующим критериям межрегиональный и федеральный характер ЧС на территории одного субъекта не может существовать

— В 2 раза увеличена штатная численность, в том числе до 1119 человек численность работников лесопожарных формирований. Из них 564 — наземные службы, 555 — авиалесоохрана

— Нужно определить порядок введения ЧС на особо охраняемых территориях федерального значения