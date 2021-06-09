Божий дар акушера-гинеколога Федоры Афанасьевой

Коллектив Якутской республиканской клинической больницы тепло проводил на заслуженный отдых врача-эксперта по акушерству и гинекологии, отличника здравоохранения, заслуженного врача республики Федору Афанасьеву. Здесь, тогда еще городской клинической больнице, Федора Петровна прошла интернатуру по акушерству и гинекологии, потом тридцать четыре года отработала верой и правдой в Нюрбинской центральной районной больнице в родильном отделении, двадцать два года, была заведующей акушерско-гинекологическим отделением. Путь пройден немалый.

— В те годы больше рожали женщины?

— До «лихих» 90-х население района было больше тридцати тысяч, в год было до восьмисот родов в год. Я в женской консультации работала только четыре года, но все равно дежурила, летом отпуска обычно за два года брали и друг друга заменяли, так что работы всегда было много.

— В районе за эти годы много детей родилось на Ваших руках, наверное, и, кончено, много благодарных Вам родителей… А имя Ваше матери часто дают девочкам своим?

— «Моих детей» в Нюрбе много, а имя мое не очень-то популярное. Точно знаю у меня есть племянница с именем Дорушка, но и то Анидора, не а Федора, хотя имя мое от «Фео» — бог, «Дора» — дар, так что я — Божий дар (смеется). Очень благодарные матери есть, как-то отговорила от аборта одну девушку, и сейчас у нее это единственная ее дочь, говорит, что сейчас даже подумать страшно, что было бы, если б я не отговорила тогда. За тридцать с лишним лет чего только не бывало…

— Ваши коллеги тоже тепло отзываются о Вас, Федора Петровна.

— Да, мы хорошо работали и все дружили. Долгие годы нас было трое: заведующий роддомом и отделением гинекологии Федоров Владимир Федотович, Вера Яковлевна Жиркова и я. С ней мы и в ЯРКБ вместе поработали, она – в отделе медосмотра и сейчас трудится. Конечно, коллектив рос, пришли в разные годы молодые врачи: Данилова Саргылана Ивановна, Васильева Ирина Александровна, в данное время работают в РБ№1-НЦМ, Саргылана Лазаревна Иванова, работает сейчас в клинике «Надежда», Наталья Викторовна Томская — в Перинатальном центре нашей больницы, Клавдия Васильевна Гаврильева — до сих пор работает в дерматовенерологическом отделении в Нюрбе. Я счастлива, что работала в очень хорошем коллективе и с теплотой вспоминаю всех своих нюрбинцев. Вот на фотографии мы втроем: я, Саргылана Лазаревна и Вера Яковлевна на операции.

— Я с Федорой Петровной в Нюрбинской ЦРБ проработала тридцать пять лет, — присоединяется к нашему разговору Вера Яковлевна Жиркова. — До ее приезда более четырёх лет в районе с населением около тридцати пяти тысяч человек мы работали вдвоем. Количество родов в год достигало восьмисот, так как в город направлялись единицы, родовспоможение почти полностью проводилось в Нюрбе. С приездом третьего акушера-гинеколога — Федоры Петровны, работать стало намного легче. Появилась возможность проведения регулярной, плановой профилактической работы с женским населением района. Федора Петровна — высококвалифицированный специалист, профессионально и четко решающий вопросы в любых экстренных и плановых ситуациях. Кроме всего это человек высочайшего уровня самодисциплины и ответственности. Более двадцати лет под ее руководством была организована работа родовспомогающей службы района. Как заведующая акушерско-гинекологическим отделением она всегда была требовательна и пунктуальна. Большое внимание уделяла повышению квалификации и профессионализма среднего медицинского персонала. Надо сказать, ее отличает особое умение делиться своим опытом с молодыми специалистами. Мы не только коллеги, четверть века мы были соседями и дружили семьями. Федора Петровна — отличная хозяйка, заботливая, любящая и любимая мама, заботливая дочь, и сестра. На досуге может вязать, шить, вышивать, этот талант передался ей от матери — народной мастерицы Парасковьи Николаевны Тимофеевой.

Кстати, в связи с нехваткой специалистов, помимо основной работы более десяти лет Федора Петровна совмещала работу в Нюрбинском филиале Центра медицины катастроф, приходилось летать в районы республики для оказания помощи и перевозки сложных пациентов.

— А когда Вы пришли в Якутскую клиническую, Федора Петровна?

— В Якутскую городскую клиническую больницу меня пригласили в 2015 году врачом-экспертом по акушерству и гинекологии, когда открылся отдел по клинико-экспертной работе, возглавляет его Нюргуяна Анатольевна Владимирова, очень грамотный, ответственный человек и специалист,

так что я благодарна судьбе, что снова попала в большой и дружный коллектив, которым руководит замечательный человек и опытный организатор здравоохранения Николай Николаевич Васильев.

Сорок три года Федора Петровна в медицине и уходит на отдых со спокойной душой.

— В наше время мы полагались больше на наши знания, интуицию, на наш слух, потому что у нас были на вооружении стетоскоп, фонендоскоп, тонометр, тазомер, сантиметровка, весы, и важную роль играл правильно собранный анамнез. Сейчас медицина быстро развивается, хорошо оснащена, условия работы лучше в разы. Я в медицину пошла сознательно, да тогда как-то и столько профессий, как сейчас, не было.

А вообще не представляю себя на другой работе.



— Как Вы считаете, что влияет на доверительное отношение пациентов к врачам?

— Прежде всего, профессионализм и любовь к делу, которым занимаешься.

— Что, по Вашему мнению, нужно менять в гинекологии и акушерстве?

— Отношение людей к медикам, медицине в целом. Низкая зарплата, тяжелая работа отпугивает молодежь от таких профессий, как акушер-гинеколог, хирург, анестезиолог, молодые охотнее идут, например, в косметологи, стоматологи, функционалисты… Много требований к заполнению историй болезни, иногда кажется важнее правильно заполнить документы, а не осмотр больного, и слишком полагаемся на показания вспомогательных видов исследований. Нет индивидуального ведения больных, по-моему, это тоже влияет на исход болезни.

И мне кажется еще, что в Якутске нужны больницы второго уровня, где бы принимали и более сложные роды, чем в районных больницах, делали повторные кесарево сечение, принимали женщин с экстрагенитальными заболеваниями, учитывая ситуацию пандемии.

Имею в виду гинекологическую и акушерскую службы.

В районах теперь меньше рожают, а в городе загруженность огромная. Еще хотелось бы, чтобы люди бережнее, дружелюбнее относились друг другу, хотелось бы, чтобы в здравоохранении поддерживали молодых специалистов, ценили ветеранов, шире использовали их ценный опыт.

— Можно еще вопрос, чисто женский – акушеры-гинекологи все так хорошо выглядят? Вот и Вера Яковлевна такая молодая!

— Спасибо за комплимент. У нас, акушеров-гинекологов, должно быть, аура благоприятнее, чем у других врачей. У нас каждый день радость – рождение человека! А еще я думаю, это и гены. Моя мама дожила до девяноста трех, отец – до восьмидесяти одного, а Верина мама еще дольше жила, так что мы должны еще дольше прожить…

— Здоровья Вам! И спасибо за интересный и полезный разговор.