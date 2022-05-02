Более 200 человек приняли участие в творческом фестивале «Алданская весна»

218 участников, свыше 40 концертных номеров, два дня напряженной работы… В Алданском районе вновь прошел любимый публикой фестиваль-конкурс самодеятельного творчества трудовых коллективов. Традиционно много лет он носит название «Алданская весна». В этом году проведение смотра-конкурса символично совпало с праздником Весны и Труда.

У «Алданской весны», возрожденной после долгого перерыва в 2016 году, есть и постоянные участники, и ежегодно на ней звучат новые имена. Отрадно видеть на фестивале тех, кто когда-то, в школьном возрасте, выступал на подмостках различных районных мероприятий, а теперь, получив профессию и вернувшись в Алданский район молодым специалистом, вновь выходит на сцену, покоряя окрепшим мастерством и талантом.

Очно конкурс не проводился два года. В 2021-м ввиду антиковидных ограничений «Алданская весна» прошла в онлайн-формате. Тогда же состоялось знакомство алданцев с командой независимого жюри – специалистов Республиканского Дома народного творчества и социально-культурных технологий Республики Саха (Якутия), которые в этом году приехали в Алдан уже для личной встречи с самодеятельными коллективами и солистами предприятий Алданского района. Это председатель жюри Николай Николаевич Терютин — специалист по жанрам народного творчества Республиканского Дома народного творчества и социально-культурных технологий, почетный работник общего образования РФ, отличник культуры и отличник образования Республики Саха (Якутия), отличник молодежной политики РС (Я), «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)», победитель республиканского конкурса педагогов дополнительно образования, призер всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»; Анастасия Титовна Аммосова — специалист по жанрам народного творчества учреждения, отличник культуры РС (Я), автор и организатор республиканских конкурсов по хоровому искусству, лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов; Александра Васильевна Васильева — главный специалист по жанрам народного творчества, отличник культуры РС (Я), обладатель знака Главы республики «За вклад в развитие Республики Саха (Якутия)».

— В Алдане я во второй раз – приезжал сюда на Ысыах Олонхо в 2018 году, и благодарен за приглашение на этот фестиваль, — поделился председатель жюри конкурса Николай Терютин. – Отрадно, что администрация района, районное Управление культуры организуют такой конкурс именно для трудовых коллективов. Такие мероприятия способствуют развитию культуры в целом и всех направлений народного творчества. Это очень актуально! Конечно, два года пандемии сыграли свою роль, и если творчество вокальных коллективов и солистов было на хорошем уровне, то танцевальным коллективам нужно еще работать над техникой исполнения. Прекрасно, что в рамках конкурса есть номинация для инструменталистов и уделяется внимание развитию именно живой музыки. Желаю организаторам и трудовым коллективам продолжать в том же духе, чтобы в следующем году было еще больше участников и прекрасных выступлений!

Среди коллективов и солистов смотра-конкурса – представители компаний «Селигдар», «Железные дороги Якутии», филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», проектной компании «Репер», школы олимпийского резерва по лыжному спорту, Алданского политехникума, медицинского колледжа, образовательных организаций, детских садов, школ искусств района и учреждений культуры, которые являются жителями Алдана, Томмота, Нижнего Куранаха, Ленинского, Хатыстыра.

Репертуар самодеятельных артистов – как всегда самый разнообразный: в течение фестиваля звучали песни и инструментальные композиции собственного сочинения, якутские мелодии, игра на хомусе, советская классика, патриотические, военные песни и, как сказали бы раньше, «мелодии и ритмы зарубежной эстрады».

Номинация «Вокальное творчество» в категории сольных выступлений стала самой многочисленной по числу участников. Диплом третьей степени в ней был присужден Денису Тихановичу, артисту Алданского театра юного зрителя. Дипломы второй степени вручены Анне Стуканевой, представлявшей Республиканскую школу олимпийского резерва по лыжному спорту, и Марии Гордиенко, руководитель юридического сектора филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС». А первый приз в этой номинации жюри отдало специалисту компании «Золото Селигдара» Татьяне Чивильгиной, выступавшей с номером «Возрождайся, Россия».

В категории «Ансамбли» диплом третьей степени вручен Инне Самойловой и Инессе Баязитовой из школы № 1, второй степени – вокальному ансамблю АО АК «Железные дороги Якутии», первой степени – народному вокальному ансамблю «Нежность».

В номинации «Инструментальное творчество» дипломы фестиваля вручены Сергею Лисицкому из компании «Золота Селигдара», исполнившему композицию «Пульс «Селигдара» (III степени), Сергею Санду, преподавателю Томмотской школы искусств (II степени), а также Константину Чебыкину, гитаристу из Нижнекуранахской детской школы искусств (I степени).

Лучшими ансамблями и дуэтами в этой категории признаны творческие союзы Валентины Сорокиной, Марии Федоровой и Романа Адамова из Алданского политехникума, Натальи Барковой и Натальи Корбмахер (инструментальный ансамбль «Северное сияние») — преподавателей Алданской детской школы искусств, и ансамблю преподавателей Томмотской детской школы искусств «Элегия», получившие дипломы третьей, второй и первой степени соответственно.

Номинация «Вокально-инструментальное творчество» покорилась Олегу Плачинте и творческому клубу «Позитив» (диплом III степени), Наталье Барковой и Екатерине Куценко – педагогам Алданской детской школы искусств (диплом II степени), творческому содружеству «Счастливые люди», группа «Ретроспектива» АДШИ им. А. Т. Никитина (диплом I степени).

В номинации «Танцевальное творчество» жюри присудило диплом третьей степени коллективу «Гармония» алданской школы № 9, второй степени – коллективу «Русская красавица» Томмотской санаторной школы-интерната, диплом первой степени – клубу молодых матерей «Гэлэн» из с. Хатыстыр.

Наконец, главный приз районного фестиваля-конкурса «Алданская весна – 2022» завоевала Анастасия Димова, преподаватель художественного отделения Алданской детской школы искусств им. А. Т. Никитина, выступившая на фестивале в номинации «Вокальное творчество» с песней «Реченька».

— Мы очень рады, что в районом фестивале трудовых коллективов принимает участие такое большое количество представителей наших учреждений, предприятий, организаций и, что особенно приятно, — студенческой молодежи. Видеть ваши счастливые глаза и улыбки – это самая большая награда для нас, организаторов конкурса. Надеемся, что год от года количество участников нашего мероприятия будет только возрастать, — подводя итог фестиваля образца 2022 года, отметила начальник Управления культуры и искусства Алданского района Анастасия Помалейко.