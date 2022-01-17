Благотворительная деятельность Якутской епархии во дни Святок

Начиная с 7 января 2022 года, светлого праздника Рождества Христова, отдел по благотворительности и социальному служению Якутской епархии, духовенство и миряне разных благочиний во всех уголках Якутии работают в усиленном режиме. Розданы сотни сладких подарков детям из социально незащищенных семей и сиротам, сотрудникам и подопечным медицинских и социальных учреждений, заключенным, инвалидам; священники передавали поздравления пациентам красной зоны и участникам праздничных мероприятий в Якутске.

Проведены многочисленные благотворительные акции и мероприятия. Среди них выделяются традиционные архиерейские Рождественские елки, в которых приняли участие коллективы Государственной филармонии РС(Я) – Симфонический хор и струнный ансамбль “Arco ARTico”.

В социальную работу были вовлечены приходы Якутской епархии. Наместник храма Рождества Пресвятой Богородицы иеромонах Никита (Мельниченко) с волонтерами посетили коррекционный интернат № 34. Дети получили подарки, а кроме того, ответив на вопросы викторины о Рождестве, — призы. Настоятель храма Архангела Михаила в поселке Марха протоиерей Михаил Павлов и прихожане встретились с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и также передали подарки, поддержали добрым словом и духовным советом.

Работа кипела и за пределами Якутска.

В арктическом поселке Оленек началась реализация проекта-победителя Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива — 2021» «Дом добра и милосердия». Волонтеры и прихожане храма преподобного Германа Аляскинского раздавали адресную помощь в виде продуктовых наборов и хозяйственных предметов домашнего быта многодетным семьям, нуждающимся жителям села. В ближайшее время при храме будет открыт пункт социальной помощи.

Прихожане Петропавловского храма поселка Хандыга вместе с протоиереем Вячеславом Молохатко охватили заботой весь Томпонский район: подарки были переданы в село Тополиное, спортивный интернат села Сайды, а также всем детям села Охотский Перевоз и из приюта «Светлячок».

Дети, подопечные Алданского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, получили подарки от благочинного Алданского округа иеромонаха Макария (Золотавина) – в том числе и фирменные шоколадки Алданского благочиния. А прихожане храма Иоанна Предтечи села Намцы подарили односельчанам не только сладости, но и благотворительный спектакль.

Широко праздновались Рождественские дни в Нерюнгринском благочинии: в Центре культуры и духовности им. А.С. Пушкина прошли рождественские благотворительные концерты творческих коллективов Центра культуры и коллективов школ искусств Нерюнгри, хоровой школы «Соловушка», — а на следующий день в Казанском храме состоялся традиционный Фестиваль воскресных школ Нерюнгринского благочиния; в мероприятиях участвовали участники молодежного движения «Якутия Православная».

Святки заканчиваются, но добрые дела продолжаются!