28.08.2022
00:22
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Некролог
Айсен Николаев соболезнует
Получил трагическую весть о скоропостижной кончине главы Амгинского улуса Николая Архиповича Архипова.
Николай Архипович внес огромный вклад в социально-экономическое развитие не только Амгинского улуса, но и всей республики. Человек слова и дела, настоящий патриот — он искренне болел за развитие своего родного улуса, за улучшение жизни каждого амгинца. Столько планов было у него впереди, сколько бы он еще сделал…
Уход из жизни Николая Архиповича для всех нас большая утрата. Мы потеряли не только главу улуса, но и замечательного человека, заботливого семьянина, друга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Архиповича. Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Скорблю вместе с вами🕯️
Источник: t.me/aisen_nikolaev
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