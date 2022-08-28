Айсен Николаев соболезнует

Получил трагическую весть о скоропостижной кончине главы Амгинского улуса Николая Архиповича Архипова.

Николай Архипович внес огромный вклад в социально-экономическое развитие не только Амгинского улуса, но и всей республики. Человек слова и дела, настоящий патриот — он искренне болел за развитие своего родного улуса, за улучшение жизни каждого амгинца. Столько планов было у него впереди, сколько бы он еще сделал…

Уход из жизни Николая Архиповича для всех нас большая утрата. Мы потеряли не только главу улуса, но и замечательного человека, заботливого семьянина, друга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Архиповича. Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Скорблю вместе с вами🕯️