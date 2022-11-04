Альберт Семенов: К 400-летию Якутск станет еще комфортнее и красивее

В Якутске торжественно открыли современную остановку «Свердлова»

В День народного единства в Якутске торжественно открыли автобусную остановку «Свердлова». В мероприятии принял участие глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев и председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Альберт Семенов поздравил жителей Строительного округа с этим замечательным событием от имени депутатов Якутской городской Думы.

«Это знаменательно еще тем, что в год 100-летия республики, 390-летия города и 200-летия Якутской городской Думы при содействии главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева город Якутск получил 100 новых современных комфортабельных пассажирских автобусов, которые уже вышли на городские маршруты», — сказал председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Он добавил, что уверен, что к своему 400-летию город Якутск станет еще комфортнее и красивее. «Это все возможно только с вашим участием. Неравнодушие горожан к судьбе своего родного города всегда было и есть хорошей поддержкой для руководства города», — отметил Альберт Семенов.