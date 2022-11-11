Академик Кершенгольц о «диалектике» фундаментальной и прикладной науки

В разное время фундаментальная и прикладная наука то сближаются, то расходятся. Непосредственно на их диалектическое соотношение влияет социокультурный аспект, конкретная парадигма видения исследователя.

На примере своих многолетних научных поисков академик национальной Академии наук Якутии Борис Кершенгольц раскрывает данный аспект существования научного знания. В 10 минутном видеосюжете зритель получит исчерпывающую современную информацию с конкретными иллюстрациями из исследовательского и аппликативного опыта научного познания наших якутских ученых.

Приятного просмотра!

Наша справка:

Кершенгольц Борис Моисеевич — действительный член Академии наук РС(Я), доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института биологических проблем и криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

В 1976 г., после окончания химического факультета и аспирантуры МГУ с защитой кандидатской диссертации, вернулся на родину и начал преподавательскую деятельность в Якутском государственном университете, где прошел путь от ассистента до профессора кафедры биохимии и декана Биолого-географического факультета.

Борис Моисеевич автор и соавтор более 480 научных работ, в том числе 10 монографий, 10 учебных пособий, 11 практических рекомендаций, 57 авторских свидетельств СССР и патентов РФ, 15 федеральных Свидетельств на биопрепараты, ТУ и ТИ.

Им подготовлено 26 кандидатов и 5 докторов наук. Под его руководством создана научная школа в области экологической, медицинской биохимии и биотехнологии.