Айсен Николаев: Якутия — центр изучения вечной мерзлоты

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутии – большое событие. В конференции принимают участие представители Китая, Казахстана, Киргизии, Монголии, США, Индии, Бразилии, Японии и российских регионов. Наша республика сейчас председательствует в Арктическом Совете, и в проведении этой конференции особую поддержку оказало правительство РФ.

Якутия — центр изучения территории вечной мерзлоты, ее влияния на жизнь и благополучие человека. Перспективные исследования ведутся в СВФУ им. М.К. Аммосова, Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутском НИИ сельского хозяйства, а также в ведущем центре изучения вечной мерзлоты – Институте мерзлотоведения СО РАН. В этом году в Якутии Росгидромет совместно с нашими специалистами начнет мониторинг за состоянием вечной мерзлоты. Такой подход позволит охватить мониторингом как основные природные комплексы, так и техногенные системы.

Уверен, что это станет основой для дальнейшего развития комплексной системы мониторинга вечной мерзлоты для ее сохранения и адаптации к изменениям ее состояния.