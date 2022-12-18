Айсен Николаев выступит с ежегодным Посланием

Глава Якутии Айсен Николаев 19 декабря в 12:00 часов выступит с ежегодным Посланием Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В Послании будут озвучены стратегические направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные векторы деятельности регионального парламента, правительства, органов местного самоуправления.

Традиционно Послание будет оглашаться в присутствии сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы от Якутии, народных депутатов республики, членов правительства, руководства Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), представителей судебной власти и прокуратуры, территориальных органов федеральной исполнительной власти по республике, глав городских округов, института уполномоченных в Якутии, руководителей предприятий и организаций, глав традиционных конфессий и общественных деятелей.

Прямую трансляцию из Зала Республики будут вести телевизионные каналы НВК «Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Тэтим» и «Радио России».