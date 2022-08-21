Айсен Николаев выступил на международном антифашистском конгрессе

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ принял участие в работе I Международного антифашистского конгресса, который проходит в рамках форума «Армия-2022» на базе выставочного центра «Патриот». Конгресс призван объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма и неонацизма в любых формах его проявления в современном мире.

По мнению Айсена Николаева, для противостояния информационной войне, которая ведется против России, прежде всего, необходимо защитить подрастающее поколение от ложных смыслов и идей, а также обеспечить высокую нравственную этику.

«Есть задачи, наверное, такие же сложные, как и военная операция. Одна из таких задач – не дать врагу завладеть умами людей, в первую очередь, нашей молодежи и детей. Мы должны четко понимать – против нас идет жестокая и беспринципная информационная война, война фейков. Сейчас как никогда важно воспитывать в детях патриотизм. Важно вручить им твердые ориентиры в быстро меняющемся мире – целенаправленно взращивать человеческие ценности добра, справедливости и уважения», – сказал глава Якутии.

Он также отметил, что в Якутии уделяется особое внимание вопросам воспитания патриотизма и сохранения памяти о победе в Великой Отечественной войне.

«Мы должны уберечь и оградить наших детей от влияния фашистских идей, разлагающих души и сердца. Для этого мы обязаны сохранять историческую память народа – память о героях в победе над фашизмом», – подчеркнул Айсен Николаев.

Главный военно-технический форум страны «Армия-2022» уже в восьмой раз проходит с 15 по 21 августа в парке «Патриот». Форум «Армия» – это площадка для демонстрации новейших видов оружия, заключения крупных государственных контрактов между странами и корпорациями. На форум приглашены делегации и предприятия промышленности из 129 стран. В их числе Беларусь, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан. Одновременно с форумом пройдет конференция по международной безопасности.