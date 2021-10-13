Айсен Николаев сообщил еще одну хорошую новость

Глава Якутии пишет в соцсети:

— Ещё одна хорошая новость! Правительство страны направит дополнительные средства на создание новых учебных мест для школьников в нашей республике в рамках #нацпроекта #Образование. Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин👍

Из них порядка 210 млн рублей будет направлено на строительство долгожданной школы на 275 мест в селе Сайылык Кобяйского улуса, которую селяне ждали с 2016 года. Буквально год назад, когда я был в селе Кобяй, передо мной ставили этот вопрос жители и руководство района.

Теперь, благодаря поддержке Правительства России, мы рассчитываем открыть школу на год раньше! А точнее в декабре 2022 года, а не в 2023 году как планировали.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю команду Правительства нашей страны @government_rf за содействие и поддержку в решении острых и проблемных вопросов нашей республики! Вместе только вперед!