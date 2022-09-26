Айсен Николаев: Более 120 ошибочно мобилизованных из Якутии возвращаются домой

Глава Якутии Айсен Николаев встретился и поговорил с матерями и женами военнослужащих из Якутии:

Сейчас сложное время для всех нас. Но особенно в поддержке и внимании нуждаются семьи военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Встретился с матерями и женами военнослужащих из нашей республики. Мы поговорили о частичной мобилизации, службе наших ребят, и о том, как мы будем поддерживать военнослужащих и их семьи. Выслушал вопросы и предложения участников встречи. Каждый вопрос – это проблема не одного человека, а сотен семей. Им всем нужна наша поддержка.

— Много было вопросов. Больше всего — по возврату мобилизованных граждан, не подходящих под критерии частичной мобилизации. Сейчас мы возвращаем в республику более 120 человек.

— Есть вопросы по дальнейшей реабилитации и трудоустройству тех, кто вернулся после службы. По оказанию психологической, юридической и финансовой помощи членам семей военнослужащих. По обеспечению дорогостоящими лекарствами раненых бойцов. Будем решать.

— Всем мобилизованным и их семьям будут гарантированы льготы и пособия. Дополнительные меры социальной поддержки будут для контрактников и добровольцев.

Все наши военнослужащие — это Герои, которые защищают будущее страны, нас с вами. Благодарю каждого, кто пришел сегодня на встречу, поделился своими переживаниями и предложениями. Сейчас нам как никогда важны взаимопомощь, единство и сила духа, которыми всегда славилась Якутия.