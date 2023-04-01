Айсен Николаев сегодня в эфире передачи «Якутия, вперед!»

Сегодня состоится эфир передачи «Якутия, вперед!» на телеканалах «Якутия 24», НВК «Саха» и радио «Тэтим».

В ходе программы Глава Якутии Айсен Николаев расскажет об итогах встречи с Послом Китайской Народной Республики в России господином Чжан Ханьхуэем, Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты и IX съезда Совета муниципальных образований Якутии.

Также речь пойдет о перспективах молодежного фестиваля «Муус Устар» и реализации мастер-планов Якутска и Нерюнгри, подготовке к паводку и пожароопасному сезону в регионе, дополнительных мерах поддержки участников СВО и членов их семей, сотрудничестве с Главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.

Трансляция начнётся в 21.00 по якутскому времени в эфире телеканалов «Якутия 24», НВК «Саха» и радио «Тэтим».