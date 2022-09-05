Айсен Николаев рассказал студентам ДВФУ о роли Якутии и Дальнего Востока в развитии страны

В Дальневосточном федеральном университете – на площадке Восточного экономического форума – глава Якутии Айсен Николаев выступил с лекцией «100 лет Якутии: от вечной мерзлоты до столицы IT Дальнего Востока». Глава рассказал об истории и современности Якутии, вкладе региона в развитие страны, поделился с видением будущего республики.

«Нас всех объединяют общие ценности, о которых сказал Президент России Владимир Путин. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради её развития, ради блага наших людей. Чтобы еще сильнее сплотиться очень важно узнавать об особенностях, о жизни всех регионов нашей страны. Якутия 390 лет назад навсегда соединила свою судьбу с Россией, став её частью. С тех пор Якутия выступает форпостом страны на Северо-Востоке», – сказал руководитель региона.

Николаев подробно остановился на достижениях республики в сфере экономики, образования, науки и технологий.

«Якутия – лидер на Дальнем Востоке по объему валового регионального продукта, с 2018 года он увеличился с одного до полутора триллионов рублей. Каждый третий рубль в бюджетную систему Дальнего Востока поступает от Якутии. Год за годом республика обновляет исторические максимумы добычи золота, нефти, газа и угля. Даже в этом непростом году мы не замедлили рост экономики. Рост промышленности за 8 месяцев 2022 года составил 113 %. Это один из лучших показателей в стране», – подчеркнул глава республики.

Как отметил Николаев, Якутия делает ставку на креативную экономику, основанную на таланте, на творческой инициативе жителей республики, и в этом особое значение имеет опережающее развитие ИТ – отрасли. В настоящее время регион занимает первое место на Дальнем Востоке по экспорту ИТ-продукции и лидер регионального кинопроизводства в России. Так, с 2004 года в республике выпущено 130 фильмов.

По мнению главы республики, успехи в ИТ-отрасли, кинематографе связаны с тем, что Якутия – место, где многовековые традиции встречаются с инновациями, и это сочетание даёт результаты.

«Давно ушли в прошлое времена, когда Дальний Восток называли краем земли. Сегодня мы на передовой глобального разворота России на Восток. Именно здесь создается будущее России, именно здесь происходит все самое интересное. Именно здесь каждый может проявить свой талант и реализовать самые смелые идеи», — сказал Айсен Николаев.

В завершении встречи глава Якутии ответил на вопросы студентов университета, молодых людей из разных регионов страны.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Ключевой тематикой ВЭФ-2022 является развитие Дальнего Востока и России в новых экономических и геополитических условиях.