21.09.2022
16:42
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Политика

На совещании у главы Якутии рассмотрены задачи, поставленные Путиным

Глава Якутии Айсен Николаев 21 сентября провёл суженное совещание с военным комиссаром республики Александром Авдониным, членами правительства региона и руководителями администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Рассмотрены вопросы по исполнению указа президента РФ Владимира Путина  о частичной мобилизации в РФ.

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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