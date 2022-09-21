На совещании у главы Якутии рассмотрены задачи, поставленные Путиным

Глава Якутии Айсен Николаев 21 сентября провёл суженное совещание с военным комиссаром республики Александром Авдониным, членами правительства региона и руководителями администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). Рассмотрены вопросы по исполнению указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ.

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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