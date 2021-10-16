Айсен Николаев провел ряд встреч с фракциями Ил Тумэна

Перед очередным пленарным заседанием регионального парламента Айсен НИКОЛАЕВ встретился с руководителями и членами фракций политических партий ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ и Единая Россия.

Глава республики озвучил свою позицию о законопроектах, вносимых в парламент по его инициативе. Речь идет проекте закона о корректировке бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и проекте закона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Говоря о бюджете 2021 года, он отметил увеличение в 20 млрд 200 млн рублей, из которых почти 18 млрд – это собственные доходы республики, свыше 2 млрд — безвозмездные поступления, в основном из федерального бюджета.

«В целом хочу сказать, что это достойная корректировка. В первую очередь, она обеспечена за счет увеличения дивидендов АК «АЛРОСА». Мы в этом году будем получать рекордные дивиденды. Если посмотреть по цифрам, то они больше, чем когда-либо, даже в доковидные года. Это позволит нам закрыть недостатки по ряду направлений, которые были в начале-середине года, выполнить все социальные обязательства, решить задачи по инвестпрограмме, поддержать наши предприятия», — сказал он.

Что касается бюджета следующего года, то его Николаев назвал «умеренно консервативным».

«Мы его сделали умеренно консервативным из-за того, что курс доллара вызывает определенные опасения, а наша республика все-таки сильно зависит от внешней конъюнктуры», — добавил глава.

Проект закона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов необходимо окончательно принять до 1 декабря, считает Айсен Николаев. По его мнению, уже в декабре нужно заключить соглашения с федеральными органами власти, получить лимиты и в начале следующего года довести их до предприятий, провести конкурсы.

В качестве примера он привел ситуацию с лесными пожарами. В следующем году на борьбу с ними финансирование увеличат почти в 6 раз. Так, в 3 раза увеличат часы авиапатрулирования, в 2 раза – число авиадесантников, в 6 раз – сотрудников наземного патрулирования.

«С самого начала года мы должны проводить конкурсы, набирать людей, готовить, переобучать, тренировать их, закупать дополнительную технику, проводить конкурсы. Понятно, что это требует дополнительного привлечения авиации. Для этого нам надо принять бюджет до 1 декабря», — пояснил глава.

Айсен Николаев заслушал мнение народных депутатов по законопроектам и другим актуальным темам, ответил на их вопросы. В частности, речь шла о борьбе с коронавирусной инфекцией, тарифах на авиаперелеты внутри республики, развитии малой авиации, арктической зоны, защите обманутых дольщиков, зарплате работников бюджетных организаций, обеспечении кадрами отдаленных сел.