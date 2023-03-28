Айсен Николаев представил Максиму Орешкину мастер-планы развития Якутска и Нерюнгри

На встрече главы Якутии Айсена Николаева и помощника Президента РФ Максима Орешкина рассмотрены мастер-планы развития города Якутска и города Нерюнгри.

Во встрече также приняли участие министр экономики Якутии Майя Данилова, глава города Якутска Евгений Григорьев и глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк.

В основу мастер-планов заложены потребности жителей городов, выявленные в ходе социологических исследований. Согласно опросу населения Якутска и Нерюнгри, основными проблемами являются: ветхое и аварийное жилье, состояние дорог и социальных объектов, благоустройство городской среды.



На встрече обсуждены перспективы развития транспортной инфраструктуры столицы республики, реализации масштабной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и последовательного развития социальной сферы Якутска.

Рассмотрены вопросы модернизации системы здравоохранения города Нерюнгри, повышение надежности и эффективности энергосистемы промышленного центра республики, обустройства городских территорий столицы Южной Якутии.

«Максим Станиславович поддержал концепции мастер-планов наших городов. Будем и дальше вместе с остальными дальневосточными городами готовиться к защите проектов перед Президентом страны», — сказал Айсен Николаев по итогам встречи.

Работа по детальной проработке по основным блокам задач мастер-планов будет продолжена.

Напомним, что по решению Президента РФ Владимира Путина будет проведена защита программ развития до 2030 года 25-ти дальневосточных городов. В целом масштабная реновация охватит более 4,4 млн. жителей Дальнего Востока.