Якутия
Айсен Николаев: По ряду направлений нацпроектов есть отставания…
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Провел совещание о ходе реализации национальных проектов и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Благодаря решениям президента страны, в этом году значительно увеличена сумма финансирования на реализацию нацпроектов в республике — более 58 млрд. рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то она больше на 37%. Соответственно увеличилось и количество объектов, которые мы должны построить. В последние годы на пиковые значения выходит и объём переселяемого жилья. А по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году запланированы работа по строительству 13 объектов.
Вместе с тем, по ряду направлений есть отставания. Поручил исправить ситуацию в срок до конца второго квартала. В противном случае, в отношении виновных будут приняты соответствующие меры.
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