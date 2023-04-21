Айсен Николаев: По ряду направлений нацпроектов есть отставания…

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел совещание о ходе реализации национальных проектов и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Благодаря решениям президента страны, в этом году значительно увеличена сумма финансирования на реализацию нацпроектов в республике — более 58 млрд. рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то она больше на 37%. Соответственно увеличилось и количество объектов, которые мы должны построить. В последние годы на пиковые значения выходит и объём переселяемого жилья. А по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году запланированы работа по строительству 13 объектов.

Вместе с тем, по ряду направлений есть отставания. Поручил исправить ситуацию в срок до конца второго квартала. В противном случае, в отношении виновных будут приняты соответствующие меры.