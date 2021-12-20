Айсен Николаев о стиле работы мэрии – прежней и действующей

Сегодня, 20 декабря, на традиционной предновогодней встрече с журналистами глава Якутии дал по просьбе Sakhalife.ru оценку работе действующей мэрии в сравнении с прежней:

— У Сарданы Владимировны был один стиль работы, у Евгения Николаевича – другой. Мы конструктивно взаимодействовали и с Сарданой Владимировной, и очень тесно работаем сейчас с Евгением Николаевичем, который, более близок, скажем так, к хозяйственной деятельности. Те вопросы, которые было сложнее решать предыдущей мэрии, он решает, на мой взгляд, более успешно. Я даже в Послании говорил об этом.

Впервые за последние три года вовремя закончили дороги, весь асфальт уложили. При том, что объемы дорожных работ по городу Якутску сильно возросли: установлен рекорд всех времен – сделано 48 с лишним километров улиц. Это достижение – результат большой работы дорожников и, конечно, мэрии совместно с министерством транспорта.

Позже Ил Дархан еще раз похвалил Евгения Григорьева за высокие результаты по вакцинации взрослого населения Якутска – 75 процентов.

По словам главы Якутии, это сильно сказалось на резком снижении заболеваемости ковидом в республике, так как Якутск – самый населенный город региона.