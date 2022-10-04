Айсен Николаев о ратификации договоров о вхождении в РФ

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Сегодня важнейший день для нашей страны — Совет Федерации РФ ратифицировал договоры о вхождении в состав России четырех регионов, исторически принадлежавших нашему Российскому государству. Трудно переоценить события, которые совершаются на наших глазах. Нам с вами довелось стать участниками возрождения нашей страны, возвращения её подлинной исторической роли. Благодаря ратифицированным договорам, в состав России вошли богатейшие сельскохозяйственные угодья и крупнейшие залежи полезных ископаемых, новые выходы к морю и мощнейшие, сохранившиеся еще со времен Советского Союза, производства. А самое главное — это миллионы людей, которые всегда считали и считают Россию своим родным домом. Пусть все, теперь уже 89 регионов Российской Федерации, живут и развиваются на благо нашей страны и каждого из ее жителей. В этом заключается основная задача руководства нашей страны. Россия, вперед!