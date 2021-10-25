Своим распоряжением глава Якутии Айсен Николаев назначил Надежду Мохначевскую руководителем государственного казенного учреждения РС(Я) «Аппарат Общественной палаты Республики Саха (Якутия)».

Согласно республиканскому закону «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)», кандидатура Надежды Мохначевской была рассмотрена на заседании совета Общественной палаты Якутии и представлена главе республики для назначения на должность руководителя аппарата.

СПРАВКА

МОХНАЧЕВСКАЯ НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Образование: высшее

— ГБПОУ РС (Я) «Якутский финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» по квалификации «Финансист» по специальности «Финансы»;

— ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права» (г. Хабаровск) по квалификации «Экономист» по специальности «Финансы и кредит».

— ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)» по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере государственного управления: комплексный подход», присвоена квалификация «Менеджер».

— ФГАОУВО «Дальневосточный федеральный университет» по программе профессиональной подготовки «MasterofPublicAdministration».

Трудовая деятельность:

2003-2012 — ведущий специалист, позже главный специалист Финансово-казначейского управления Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Якутску;

2012-2013 — заместитель руководителя отдела субвенций и субсидий Министерства образования Республики Саха (Якутия);

2013-2019 – руководитель отдела бюджетной политики и целевых программ, руководитель отдела финансово-правового обеспечения, государственной службы и кадров Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия);

С октября 2019 года по настоящее время – исполняющая обязанности заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

В 2018 году признана лучшим молодым государственным служащим Республики Саха (Якутия).