Афанасий Ноев покинул пост пресс-секретаря главы Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев 12 ноября 2022 года назначил своим указом Афанасия Ноева первым заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), освободив от должности помощника – пресс-секретаря главы республики.

Афанасий Иванович Ноев родился в 1966 году в селе Ой Орджоникидзевского района, сообщает ЯСИА. В 1992 году окончил исторический факультет Томского государственного университета им. В.В. Куйбышева, в 2003 году — Российскую Академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Начал трудовую деятельность рабочим Покровского ОПХ ЯНИИСХ. Служил в рядах Советской армии. 1992-1993 гг. — ассистент преподавателя кафедры политологии Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова. 1993-1997 гг. — первый заместитель министра по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия). 1997-1998 гг. — первый заместитель главы администрации МО «Хангаласский улус». 1998-2002 гг. — президент Национальной вещательной компании «Саха». 2002-2003 гг. — первый заместитель министра культуры Республики Саха (Якутия). 2003-2008 гг. — председатель, генеральный директор ГОУ ФМФ «Ленский край». 2008-2011 гг. — руководитель РИК ЯРО ВПП «Единая Россия». 2011-2012 гг. — генеральный директор ОАО «Редакция газеты „Якутия“». с 2012 года — первый заместитель генерального директора АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа», директор типографии ОАО «Медиа-холдинг Якутия». с 2016 года — пресс-секретарь Главы республики Саха(Якутия). Напомним, что ранее должность первого заместителя министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) занимал Владислав Левочкин. Теперь он возглавит Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.