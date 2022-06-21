21.06.2022
21:14
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Происшествия

Как у жителя Якутска выманили более 2 миллионов рублей

Мошенники позвонили мужчине вечером от имени финансового сотрудника банка и сообщили, что неизвестные оформили на его имя крупный кредит через личный кабинет мобильного приложения банка.

Под выдуманным предлогом «заботливые» аферисты убедили 32-летнего жителя Якутска войти в приложение банка нажать кнопку «оформить» и перевести поступившие кредитные средства на якобы безопасные «страховые ячейки». При этом звонившие все время торопили, навязывая свою выдуманную ситуацию о том, что в течение нескольких минут деньгами завладеют злоумышленники.

Поверив неизвестным, мужчина перечислил им в общей сложности 2 миллиона 372 тысячи рублей, которые он должен будет выплатить банку с процентами.  

Полиция напоминает, не стоит выполнять какие-либо финансовые операции под диктовку неизвестных лиц, тем более передавать или переводить им свои денежные средства.

Когда поступают звонки с неизвестных вам номеров, обезопасьте себя и своих близких, просто прервите разговор. При необходимости самостоятельно обращайтесь в банк.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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