Как у жителя Якутска выманили более 2 миллионов рублей

Мошенники позвонили мужчине вечером от имени финансового сотрудника банка и сообщили, что неизвестные оформили на его имя крупный кредит через личный кабинет мобильного приложения банка.

Под выдуманным предлогом «заботливые» аферисты убедили 32-летнего жителя Якутска войти в приложение банка нажать кнопку «оформить» и перевести поступившие кредитные средства на якобы безопасные «страховые ячейки». При этом звонившие все время торопили, навязывая свою выдуманную ситуацию о том, что в течение нескольких минут деньгами завладеют злоумышленники.

Поверив неизвестным, мужчина перечислил им в общей сложности 2 миллиона 372 тысячи рублей, которые он должен будет выплатить банку с процентами.

Полиция напоминает, не стоит выполнять какие-либо финансовые операции под диктовку неизвестных лиц, тем более передавать или переводить им свои денежные средства.

Когда поступают звонки с неизвестных вам номеров, обезопасьте себя и своих близких, просто прервите разговор. При необходимости самостоятельно обращайтесь в банк.