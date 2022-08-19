57-й сезон Нюрбинский театр встретит в новом здании

Коллектив Нюрбинского государственного передвижного драматического театра приступит к работе в сентябре. Как рассказала заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина, новый 57-й театральный сезон обещает быть для коллектива Нюрбинского театра и зрителей особенным, тк он будет проходить под эгидой открытия нового здания театра.

— Сегодня идет завершающий этап строительных работ нового здания театра. Нюрбинский театр станет одним из главных объектов культуры, который откроет свои двери в Год столетия Якутской АССР. Труппа театра уже разрабатывает концепцию открытия своего нового дома, дата определяется. Планируется участие основоположников, ветеранов Нюрбинского театра, известных деятелей культуры, представителей республиканских театров, Филармонии Якутии, творческих коллективов. Отмечу, что проект реализован в рамках региональной части национального проекта «Культура». Уже на следующей неделе работники театра начнут субботники в новом здании, 1 сентября коллективом запланирована посадка деревьев на территории, — рассказала заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

У театра большие планы на предстоящий сезон. Так, в сентябре Нюрбинский театр примет участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках Первого международного этнофестиваля материальной культуры и духовности «Якутия-Миру».

С 11 по 19 сентября творческий состав театра участвует в Четвертом Всероссийском Фестивале национальных театров «Федерация» в г.Грозный Чеченской Республики. 18 сентября нюрбинцы представят на сцене ГАУ «Государственный русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова» спектакль «Поспешивший» по произведению Н.Неустроева в постановке отличника культуры РС (Я) Алгыса Макарова. Это второе участие Нюрбинского театра на этом фестивале. Также театр со спектаклем «Рассказ заблудившегося мальчика» в постановке заслуженного деятеля искусств РС (Я) Ю.Макарова участвует в Третьем фестивале театров Дальнего Востока, который пройдет в г. Хабаровске с 27 сентября по 6 октября.

Предстоящий сезон богат торжественными датами. Первый юбилей отметят уже в октябре — он посвящен заслуженному деятелю искусств РС (Я), директору и художественному руководителю театра Юрию Алексеевичу Макарову, который отмечает 60-летие со дня рождения и 35-летию служения Нюрбинскому театру. В честь юбилея Юрия Макарова намечается проведение декады в городе Нюрба и г.Якутске.

В ноябре, декабре планируются премьеры спектаклей «Иисус. Апокриф» С.Ермолаева –Сиэн Өкөр, «Невероятная история Кындыкан» по сказке Лидии Тарасовой и премьера спектакля, посвященного 125-летию Максима Аммосова. В начале декабря планируется декада Саха театра на новой сцене Нюрбинского театра. В честь открытия нового здания театра и с благодарностью от театра коллектив планирует представить новогоднюю программу «Бал маскарад» для жителей района. После нового года гастроли с участием театров, коллективов республики продолжатся, а в марте намечается проведение Театрального фестиваля «Сата», посвященного 30-летию создания.