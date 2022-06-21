21.06.2022
19:47
445

Желток

Юрий Городецкий открывает свой ресторан «Городок» концертом

Главный редактор и издатель газеты «Жизнь Якутска» Юрий Городецкий 24 июня открывает ресторан быстрого обслуживания «ФастФуд центр Городок», сообщает Округ.ТВ

В честь открытия 24 июня грандиозная развлекательная программа:
с 13.00 — большая детская программа.

С 14.00 — грандиозный концерт звезд якутской эстрады и розыгрыш призов.

В меню нового ресторана: пицца, бургеры, хот-доги, картофель фри, наггетсы и домашнее мороженое!

Работают ежедневно без выходных с 10.00 до 21.00.

Адрес: ул.Ф.Попова, 21. ТЦ Мандарин.


@gorodok_ykt

Фото: округа.тв
Источник: округ.тв

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх