Якутский доброволец: Это война против Запада, и мы должны победить…

Восемь месяцев идет специальная военная операция на Украине. Военный родом из Якутии с позывным «Пижон» много лет служит по контракту и на СВО поехал по зову сердца. Сейчас он проходит восстановление после ранения в одном из госпиталей России. Он рассказал, почему решил поехать добровольцем на СВО, о том, как военным помогает государство, и как надо побеждать страх на войне. Он попросил сохранить анонимность.

— Как стал военным?

— Я проходил срочную службу в 2003-2005 годах. Далее в 2009 году пошел служить по контракту, параллельно учился. Семь месяцев находился на Кавказе, где получил боевой опыт. На самом деле, я не хотел быть военным, просто жизнь так сложилась.

— Как решил пойти добровольно на СВО?

— Поехал по идейным соображениям: это война против Запада, и не мы её начали, но надо, чтобы мы её закончили победителями. Зимой я думал, что мы быстро победим, и поэтому не стремился туда попасть. Но ближе к весне начал понимать, что конфликт затягивается и надо помогать. Пытался уехать как контрактник, но на врачебной комиссии меня не пропустила хирург из-за старой травмы руки. Тогда я услышал, что Александр Колесов набирает отряд добровольцев, и что туда берут без врачебной комиссии. Так все вместе и уехали. Я был в первом отряде группы якутских добровольцев «Боотур».

— Как твоя семья отнеслась к тому, что ты поехал на СВО?

— Поддержали. Естественно, переживали, но, в целом, отнеслись адекватно.

— Как получилось, что ты попал в госпиталь?

— За день до своего дня рождения я сорвал минную растяжку. Все осколки пролетели мимо, меня только волной по ногам шлепнуло. Это не больно. Потом я два с половиной дня ходил и говорил, что я заговоренный, и что это подарок судьбы мне на день рождения. А на третий день мне оторвало ногу в ночном бою… Так и оказался в госпитале.

Боялся, что нога плохо сохранится до больницы и придется ее ампутировать. Но мне повезло: командир принял решение о моей эвакуации и семь человек тащили меня на носилках в темноте, светя фонариками, чтобы самим не напороться на «лепесток». Чудом никто не наступил, и нас не обстреляли с миномётов. Огромная благодарность моим товарищам, что донесли меня!

Один парень, который меня тащил, через день сам оказался в госпитале Белгорода с контузией, где мы и встретились. Там двое было наших — контуженных. Они могли спокойно поехать домой, никто бы им ничего не сказал. Но подлечились и поехали обратно воевать. А сейчас их нет…

— Правда ли, что война на Украине длится уже 8 лет?

— Да. В госпитале я подружился с парнем из Луганска. Он воюет с 2014 года.

— Какая обстановка на Украине на твой взгляд?

— Я был в Харьковской области. Мы не мародерили, но дома, где приходилось жить, были богатые. Мы просто сгребали лишний хлам (личные вещи и прочие предметы, которыми не пользуемся) на чердак или еще куда-нибудь, чтобы не мешалось.

— Как ты относишься к частичной мобилизации и к тем, кто после ее объявления уехали из страны?

— К этим ребятам у меня отношение негативное. К мобилизации отношусь с пониманием — ситуация такая, что это надо было сделать.

— Как на самом деле обстоят дела со снаряжением? Всего ли хватало?

— По оружию — всего было достаточно, единственное, не было дальнобойных, кроме АГС. «Снарягу» там можно самому собрать, было бы желание.

— Как ты считаешь, как надо вести себя на войне, например, в отношении пленных?

— На войне надо выполнить поставленную задачу, еще постараться выжить при этом. Все остальное не так важно. По пленным ничего сказать не могу — у меня их не было.

— Получаешь ли ты сейчас помощь от государства?

— Помощь от государства оцениваю на высоком уровне. Есть, конечно, небольшие недоделки, но ведь наша Родина только встала на военные рельсы. А так все в порядке, с голоду не пухнем!

— Насколько на войне чувствуется страх смерти? Нужно ли быть психологически готовым к СВО или это вопрос времени?

— Мне не нравилось стоять на посту ночью — очень было страшно, но это нормально. Смерти особенно не боялся, больше боялся тяжёлых увечий или плена. Кто-то легче адаптируется, кто-то тяжелее, тут не угадаешь. Как я уже сказал, страх — это нормально, не надо его стыдиться, надо побеждать его.

— Что меняется в мирной жизни после возвращения из боевых действий?

— Я вообще старался не думать о доме, о том, как приеду. Такие мысли на меня негативно действуют, давно пришёл к такому выводу. Были всякие мелкие «хотелки» о комфорте, еде и прочих ништяках.

— А это правда, что один раз побывав на боевых действиях, потом все время тянет?

— Да, есть такое.

— На твой взгляд, когда закончится СВО?

— Когда мы победим их и свергнем их никчемное правительство.

— В завершении нашего интервью – твои пожелания ребятам, которых призвали, и тем, кто идет добровольцами?

— Следите за своим здоровьем и личной гигиеной. Не ссорьтесь между собой, слушайте командиров и уже бывалых ребят.