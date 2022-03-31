Якутии грозит наводнение во время паводка

Наибольшие проблемы, по прогнозам МЧС, могут вызвать в период весенних паводков северные реки: Лена, Колыма, Зея, Индигирка, Яна, Северная Двина и Печора. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель главы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

Весеннее половодье может подтопить 1,2 тыс. населённых пунктов в стране. «Думаем, что весеннее половодье пройдет в штатных параметрах. Несмотря на то, что более 1,2 тысячи населённых пунктов — в зоне подтопления, постараемся выполнить все мероприятия так, чтобы минимизировать последствия и не допустить их подтопления в этом году», — сказал Яцуценко.

Также паводок на реке Колыме может подтопить два аэропорта — в Зырянке и Среднеколымске в Якутии. Максимально их может затопить сильнее, чем в прошлом году, сказал Виктор Яцуценко.

На сегодняшний день в 18 регионах реки уже вскрылись от льда, еще в 19 регионах процесс идёт в настоящее время. Остальные реки будут вскрываться в конце апреля — начале мая.

Для мониторинга обстановки используются спутники, беспилотники, составляющие ортофотопланы и другое. Информация собирается и анализируется с использованием элементов искусственного интеллекта, добавил Яцуценко.