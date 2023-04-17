Выбраны лучшие архитектурные проекты «Живые пространства-2023»

Экспертная комиссия по формированию комфортной городской среды подвела итоги конкурса «Живые пространства» на лучший архитектурный дизайн-проект благоустройства общественных пространств. В этом году участники конкурса разработали дизайн-проекты пяти общественных пространств в поселениях республики.

Всего на конкурс поступило 10 дизайн-проектов от профессиональных архитекторов, дизайнеров и проектных организаций. Так, победителем на разработку проекта смотровой площадки в городе Томмот стало архитектурное бюро «Градо», мини-парка «Тэтим» в селе Амга — АБ Nomado, центрального парка в селе Павловск — ИП Николаев Ж.А., площади Дружбы в селе Намцы — АБ «Эйгэ», сквера Победы в поселке Чульман — ИП Николаев А.Е. Авторы лучших дизайн-проектов получат право на разработку проектно-сметной документации.

Основными критериями оценки конкурсных заявок стали реализуемость проекта и главные принципы создания качественной городской среды: комфорт и безопасность пользователей, современное решение, функциональное разнообразие, выявление идентичнности места. Благодаря такому подходу общественные пространства в Якутии смогут не только стать знаковыми территориями, но и помогут развитию экономики, культуры и туризма. Также одним из главных критериев стала подготовка авторами конкурсных заявок для участия во втором этапе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО, который состоится осенью текущего года.

«Архитектурный конкурс «Живые пространства» проводится в Якутии с 2020 года по инициативе экс-главного архитектора Якутии Ирины Дмитриевны Алексеевой. Его главная цель – выявление лучших предложений по созданию современных общественных пространств в Якутии. Так, в последние годы благодаря этому конкурсу реализованы проекты-победители таких современных общественных пространств как Комсомольская площадь «Майа сайына» в селе Майя, парк Здоровья в поселке Айхал, центральная площадь в городе Удачный, площадь Ленина в селе Сунтар, мини-парк со скейт-площадкой в селе Булгунняхтах, набережная Максима Аммосова в селе Намцы и другие», — отметила член экспертной комиссии, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Якутии LETO Ирина Маркина.

Организаторами конкурса являются Управление архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) и Центр компетенций по вопросам городской среды Якутии LETO (НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»).

Подробнее о проектах победителей расскажем в следующих публикациях на сайте Управления и ЦК LETO.