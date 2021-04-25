25.04.2021
16:15
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Культура

Волонтеры культуры провели субботник

24 апреля на территории мемориального дома-музея М.К.Аммосова в историко-архитектурном комплексе «Старый город» состоялся субботник в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры».

В мероприятии приняли участие волонтеры культуры из Национальной библиотеки РС(Я), Министерства культуры РС(Я), Молодежного совета рескома здравоохранения, студенты СВФУ им. М.К. Аммосова и активные жители города. После субботника сотрудники Национальной библиотеки РС(Я) провели экскурсию по историко-архитектурному комплексу «Старый город» с посещением надвратной башни Якутского острога.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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