Волонтеры культуры провели субботник

24 апреля на территории мемориального дома-музея М.К.Аммосова в историко-архитектурном комплексе «Старый город» состоялся субботник в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры».

В мероприятии приняли участие волонтеры культуры из Национальной библиотеки РС(Я), Министерства культуры РС(Я), Молодежного совета рескома здравоохранения, студенты СВФУ им. М.К. Аммосова и активные жители города. После субботника сотрудники Национальной библиотеки РС(Я) провели экскурсию по историко-архитектурному комплексу «Старый город» с посещением надвратной башни Якутского острога.