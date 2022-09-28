Видео: медведица из Якутии Хаарчаана – футболистка!

Как известно, первенца Колыманы и Ломоносова из якутского зоопарка «Орто Дойду»- белую медведицу Хаарчаану, отправили в родной зоопарк отца — в ленинградский зоопарк. Хаарчаана стала любимицей посетителей. Телеграм-канал Ленинградского зоопарка сообщает последник видеоновости из жизни медведицы-якутянки:

В последние дни сентября хотим рассказать про Хаарчаану-футболистку! Как многие посетители уже знают, наша медведица обожает игрушки, а особенно ей нравятся различные мячи. Хищница даже научилась играть в «волейбол» с нашими сотрудниками, сообщает тгк Ленинградский зоопарк

В этот раз Хаарчаане предложили мячик, окрашенный, как футбольный. Надо сказать, что медведице он понравился: играла она с ним больше 40 минут! Особенно она оценила ручку, за которую снаряд удобно носить, и, естественно, проверила подарок на прочность – прогрызть в нём дырку удалось буквально за пять минут!

Наши сотрудники постоянно ищут для медведицы новые игрушки, ведь они развивают её интеллект и надолго занимают хищницу. В вольере Хаарчааны можно найти мячи, конусы, бочки, пластиковые льдины и многое другое. Всё это – часть обогащения среды обитания, которое постоянно проводят сотрудники по уходу за животными. Приходите понаблюдать за нашей красавицей-медведицей в Ленинградский зоопарк!