27.03.2022
15:21
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Айсена Николаева

 — Сегодня нашей стране очень нужна ваша поддержка. Я уверен, что каждый из сидящих здесь и смотрящих трансляцию не просто на словах, а на деле является патриотом. Патриотизм — это то, что очень важно сейчас. Мы видим, как меняется мир и меняется страна. Мы верим в нашу молодежь — вы замечательные и талантливые. Я уверен, что при поддержке наших замечательных гостей — звезд спорта, культуры, науки, которые приехали к нам, вы станете ещё лучше, пойдете еще быстрее вперед и покорите весь мир и всю вселенную.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на открытии фестиваля «Muus uSTAR» 26 марта 2022 г.

Фото: ЯСИА.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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