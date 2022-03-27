Вдохновляющая цитата Айсена Николаева

— Сегодня нашей стране очень нужна ваша поддержка. Я уверен, что каждый из сидящих здесь и смотрящих трансляцию не просто на словах, а на деле является патриотом. Патриотизм — это то, что очень важно сейчас. Мы видим, как меняется мир и меняется страна. Мы верим в нашу молодежь — вы замечательные и талантливые. Я уверен, что при поддержке наших замечательных гостей — звезд спорта, культуры, науки, которые приехали к нам, вы станете ещё лучше, пойдете еще быстрее вперед и покорите весь мир и всю вселенную.