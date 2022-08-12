В Якутске завершилась стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона». В течение трех дней группы экспертов разрабатывали планы цифрового развития сфер здравоохранения и социального обслуживания населения.

Медицина и образование – две важнейшие отрасли, которые касаются всех жителей республики. Именно эти направления были проработаны сегодня, 11 августа, экспертами и участниками стратегической сессии «Цифровая прокачка региона», на которой собрались более 150 участников.

Георгий Михайлов, руководитель администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) подчеркнул, что сейчас мы находимся на 9 месте рейтинга цифровой зрелости среди регионов страны.

Сергей Черемисин, заместитель директора по регионам АНО «Цифровая экономика», отметил высокие показатели республики по цифровой трансформации. «Мы видим, что большое внимание уделяется не только вопросам цифровой трансформации госуправления, но и создается целая отрасль, экосистема, получают поддержку и развиваются стартапы технологических, инвестиционных компаний. Мы понимаем, что такая работа будет влиять на экономику всей республики, а не только на частные проекты», – отметил эксперт.

Медицинскую отрасль докладом представила заместитель министра здравоохранения Якутии Надежда Федорова. «За период реализации проекта Единый цифровой контур были выделены существенные финансовые средства из федерального бюджета, которые были направлены на обеспечение надежной инфраструктуры, организацию защищенного контура и создание государственной информационной системы. В текущем году дополнительно выделены финансовые средства из регионального бюджета и с этой помощью мы должны достичь тех показателей, которые мы нацелили», — сказала Надежда Федорова.

Замминистра рассказала про телемедицинскую систему «Облачная поликлиника», которая постоянно развивается. Сегодня данный сервис позволяет проводить телемедицинские консультации не только по режиму врач-врач, но и врач-пациент. А также, сервис позволяет получить электронный рецепт льготным категориям граждан и справку об эпидокружении. В данной системе у нас имеет доступ 46 медицинских организаций, задействовано 980 врачей. «Перед Министерством здравоохранения республики в этом году стоит большая задача по переходу 26 медицинских организаций со структурными подразделениями в населённых пунктах на Единую региональную медицинскую информационную систему РТ МИС, в будущем году планируется перевод 12 Арктических районов. Это позволит методом автоматизации процессов выстроить четкую маршрутизацию пациентов из первичного звена в специализированные учреждения и даст возможность постоянного наблюдения за пациентами, состоящими на диспансерном наблюдении. Параллельно ведется работа по решению вопроса цифрового неравенства. В этом году будет установлено 52 спутниковых оборудования в каждом населенном пункте Арктической зоны, для усиления Интернет связи. После этого данная группа районов перейдет на систему РТМИС в 2023 году», — сообщила замминистра.

На площадке по направлению «Медицина» участники сошлись во мнении, что цифровизация должна служить, в первую очередь, для точной постановки диагноза и обеспечения внимательного отношения к пациенту. в рамках стратсессии ознакомились с лучшими цифровыми решениями в ХМАО и Алтайского регионов, обменялись опытом, обсудили общие проблемы и договорились о дальнейшем сотрудничестве.