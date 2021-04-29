В Якутии приведут к нормативу автодороги «Вилюй» и «Колыма»

DCIM\100MEDIA\DJI_0041.JPG

В 2021 году в Якутии приведут к нормативу более 100 км автодорог «Вилюй» и «Колыма». Наибольший объем придется на трассу А-331 «Вилюй», где обновят 77 км, причем 58 км из них – в ходе капитального ремонта.

Дорожные работы пройдут в Горном (км 189 — км 204), в Нюрбинском, в том числе на обходе г. Нюрба (км754 – км 772, км 783 – км 798) и в Мирнинском районах (км 1215 – км 1225). В этом году начнется капитальный ремонт трех участков (км 772 – км 783, км 1008 – км 1018, км 1018 – км 1028), ввод в эксплуатацию которых намечен на 2022 год. На всех объектах капремонта грунтовое покрытие заменят асфальтобетонным, устроят новые водопропускные трубы, установят новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесут разметку. Еще 69 км этой трассы обновят с помощью устройства защитных слоев и в ходе поверхностной обработки дорожного покрытия. В Сунтарском улусе планируется ввести в эксплуатацию после капремонта два моста — через р. Угуя (на 1044-м км) и р. Черная (на 1141-м км). Общая протяженность сооружений — 52 п.м.

Масштабные работы развернутся и на федеральной трассе Р-504 «Колыма», 38 км которой обновят в этом сезоне, причем 25 км из них — в ходе капремонта. Речь идет об участках км 78 – км 90, км 142 – км 149 между с. Тюнгюлю и с. Чурапча, а также км 465 – км 470 в Томпонском районе между пгт. Хандыга и с. Теплый Ключ. Стартуют работы на участках км 90 — км 135, км 149 – км 163 со сроком ввода в 2022 году. Таким образом, проезд на отрезке Нижний Бестях — Чурапча будет обеспечен полностью с асфальтобетонным покрытием.

До конца сезона приведут к нормативу подходы к переправе через р. Лена со стороны г. Якутска (км 5 – км 6) и п. Нижний Бестях (км 18 – км 20) с устройством капитального типа покрытия из железобетонных плит. Продолжается реконструкция двух сложных участков трассы Р-504: «Заячья петля» (км 662 – км 692) и «Нерский прижим» (км 1121 – км 1142). На участках общей протяженностью 47 км ведется расширение проезжей части, в основном за счет проведения большого объема буровзрывных работ. В итоге пропускная способность участка увеличится, а проезд по нему станет еще безопаснее, благодаря устранению ненормативных радиусов поворотов. Завершить работы планируется в 2024 году.

Добавим, что в этом году в ФАУ «Главгосэкспертиза России» рассмотрят проектно-сметную документацию на возведение мостового перехода через р. Вилюй возле с. Верхневилюйск в составе трассы А-331. Также выполняются инженерные и геологические изыскания для подготовки обоснования инвестиций по строительству мостового перехода через р. Алдан на трассе «Колыма».