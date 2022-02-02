В чем уникальность народа саха?

Недавние исследования якутских ученых привнесли новые сведения о происхождение народа саха. На эту и другие темы Yktinform.ru поговорил с доктором исторических наук, профессором, экс-ректором ЯГУ-СВФУ, экс-руководителем Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, ныне научным руководителем Института Анатолием АЛЕКСЕЕВЫМ.

Хунну, канглы-курыкане, протомонголы

-Как я узнал из вашего доклада на недавней научной конференции, народ саха начал формироваться с приходом на территорию южной Якутии в 5-6 веках скотоводов с юга. Откуда они пришли, какой этнос представляли?

-Тема изучается давно, и основным пазлом в решении данной проблемы является археологическая кулун-атахская культура. Считалось, что она появилась в 14 веке, а уже в 16 веке закончилась образованием народа саха. Нашими же археологическими исследованиями произведена новая датировка – не в 14, а 10 или 11 век. Датировка косвенно переплетается с находками на Олекме, поселении Улахан Сегеленнях, где нам посчастливилось засечь следы первых скотоводов на территории Якутии. Конечно, они появились из юга Сибири. Кто это могли быть? Эти племена могли быть связаны с культурой империи хунну. Хотя это не означает, что это обязательно остатки разгромленных хунну, которые исчезли в неизвестном направлении, а часть из них появилась в Якутии, как предполагал Гавриил Ксенофонтов. Это может быть так, а может быть по-другому. Скорее всего, это этносы, племена, которые когда-то имели взаимоотношения с хунну. Ведь многие элементы культуры передаются, как эстафетная палочка – от этноса к этносу.

В Улахан Сегеленняхе есть находки, говорящие о знакомстве с культурой хунну: монета у-шу с квадратным отверстием, которую называют «визитной карточкой» хунну. То есть инфильтрация древних кочевников на территории Якутии началась в гораздо более древнее время, чем принято считать.

Конечно, была связь с древнемонгольской культурой. Когда мы говорим о связи с монгольской культурой, у многих создается впечатление, что это буряты. Да, протобуряты имели какое-то отношение, но скорее всего это протомонголы. Наверняка, с ними предки народа саха имели многосторонние отношения еще в бытность пребывания в Прибайкалье-Предбайкалье и Забайкалье. Это два ключевых региона для понимания начальных процессов этногенеза якутского народа. Степи Прибайкалья и Забайкалья. Предбайкалье интересно прежде всего курыканами, потому что начало этногенеза якутского народа связывают с курыканами, и не без основания. Мне импонирует гипотеза о том, что предки саха — в первую очередь канглы — вышли из курыканской среды. И эти канглы-курыкане мигрировали на территорию современной Якутии.

Судя по письменным китайским источникам, хунну были тюркоязычными. Китайцы писали, что хунну и хегасы (так они называли будущих хакассов, енисейских кыргызов) понимали друг друга и были внешне похожи, то есть имели европеоидные черты (хакассы сохранили это). Также китайцы описывали курыкан и говорили, что они похожи на хегасов и говорят на похожем языке. Тюркский язык тогда был общераспространенным.

Связи с северной Европой

-В своем докладе «Проблемы этногенеза народа саха по последним археологическим данным» на Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы изучения дописьменной истории Северной Европы» вы сказали, что к 10-11 векам из мозаики этносов и культур складывается синкретический по генетике народ саха с многокомпонентной культурой. В формировании народа приняли участие протоэвенки, протоэвены, протоюкагиры, а также хори, кыргызы, самодийцы. А также те, кто отличается от классических монголоидов – саамы, ханты, манси, коми-зыряне. Это уже новое слово в этногенезе якутов.

-Как известно, в «народной этнографии» часто дается определение «настоящего» якута. Первые русские, пришедшие сюда, делили якутов на две категории. Первая – монголоиды, вторая – рослые, горбоносые, с большими глазами, красивые люди, внешне напоминающие америконоидов, то есть американских индейцев. Анатолий Игнатьевич Гоголев пишет, что была арийская кровь; об этом говорили еще в 1970-е годы молекулярные биологи – о древних европеоидных корнях. Этим вопросом занималась микробиолог из Красноярска Фефелова, которая писала, что предками якутов были арийцы. Это вполне вероятно, что когда-то предки якутов общались с индо-иранскими, индоевропейскими народами.

По «народной этнографии» монголоиды – настоящие якуты, а ненастоящие – багынай, пашенные. А по науке выходит как раз наоборот.

Взять юкагиров – они выходцы с Урала, с запада. Они имели не совсем европеоидный, а смешанный антропологический тип. Это вполне вписывается в мою гипотезу, что предки саха были связаны с северными европейцами. По этому пути шли исследователи еще в 19 веке, считая, что из Скандинавии сюда приходили племена, но не викинги, как пишет Чемезов, хотя он идет по верному пути – может быть, не совсем так, что Эллэй был викингом, но он идет по перспективному пути. Кроме классических скандинавов, есть переходные этносы – саамы, ханты, манси, которая находились в общении с юкагирами, эвенами, эвенками – очень даже плотно общались.

В докладе я сказал о том, что черепа из якутских захоронений на севере, как считают антропологи, более походят на уральскую расу, чем на байкальскую – чисто монголоидную. Это еще больше укрепляет меня в верности гипотезы, что предки саха встречались не только с протоэвенками, протоюкагирами, но и неизвестными или малоизвестными нам этносами, которые генетически были переходным звеном от европеоидов к монголоидам. А их потомки в глазах просвещенных европейцев 19 века оставляли впечатление америконоидов по антропологическому типу.

Синкретическая и многокомпонентная культура рождает большие сложности – приходится «отслаивать» одно от другого. Народ саха – продукт многокомпонентного этнического котла. «Варились» здесь очень долго – лет 500. У одних взяли что-то, у других, свое сохранили.

Кстати, генетики сделали вывод, что мужской состав якутов произошел от двух-трех мужчин одного клана, который имел много жен – женская линия очень разнообразная. Это было вызвано народной мудростью против кровосмешения и заботой о потомстве.

-Даже сейчас принято считать многие места Якутии «страной белого безмолвия», между тем, еще 15 веков назад это было довольно-таки оживленное место?

-Когда мы говорим об истории Якутии, надо смотреть в целом на историю Сибири, а она в то время была многолюдной и развитой в скотоводческом плане. Даже в II-III тысячелетии до нашей эры, во времена неолита, на юге Сибири появились представители афанасьевской культуры – на территории Иркутской области, Красноярского края, Алтая. У них уже были повозки, телеги, всадники. Конечно, они на север не только смотрели, но и шли сюда. Вспомните, как в детстве мы хотели узнать, что там, за горой, и шли, чтобы узнать самим, а не по рассказам взрослых. Афанасьевцы тоже шли, чтобы оценить новые территории для проживания. А климатическая обстановка благоприятствовала – ведь были циклические потепления: на юге Сибири была засуха, а на севере хороший травостой. Поэтому Якутия давно стала перекрестком путей, просто пока не удается обнаружить следы афанасьевцев, которых было много. Мы не можем проводить масштабные исследования из-за отсутствия финансирования. Сейчас собственно на археологию уходит 30-40% выделенных средств, а на транспортные расходы и анализы остальное. Какой это век, какие материалы? За все анализы надо платить немалые деньги.

«МЫ ВПИТАЛИ В СЕБЯ СЕВЕР»

-Что вы думаете о геокультурной идентификации Якутии? Все-таки мы – северный народ, и, как говорится, этим интересны. Мы можем сколько угодно считать себя тюрками, евразийцами, но в мире Якутия — это прежде всего северная, арктическая территория. Наверное, в этом наша сила, что на краю земли мы осваиваем огромные просторы, закрепились здесь, с 17 века являемся форпостом России в Сибири и на Дальнем Востоке?

-В этом наша отличительная черта, уникальность. В 17 веке русские землепроходцы увидели эту изюминку народа, который научился жить на севере. За Уралом это был единственный народ, который жил оседло, занимался скотоводством, а не охотой и рыбалкой. Это более жизнестойкий этнос, потому что охотники часто испытывали смертельный голод.

Язык свидетельствует о том, что когда-то наши предки пришли с юга, но впитали в себя север и создали свою культуру. Многому научились у других народов. Донесли скотоводство до Охотского моря. Витус Беринг довез наших коров и лошадей до Америки.

-Благодаря помощи якутов землепроходцы не болели цингой…

-Да, якуты научили их есть рыбу, ягоды. Говорят, что якут траву не ест – ели еще как. Летом женщины заготавливали много кореньев, ягод, варили из них похлебку. Лекарственными и съедобными растениями Якутии занимался Афанасий Акимович Макаров, и сейчас занимаются его ученики.

-Сейчас археологические работы финансируются, ведь столько еще интересного нас ждет впереди?

-Специального финансирования нет, как в золотые для археологии 60-80-е годы. Мочанов бы сейчас не открыл дюктайскую культуру. Раньше я свободно заказывал вертолеты. До Среднеколымска летели спецрейсом на АН-24, оттуда вертолетом. Это были раскопки русских поселений 18 века на Колыме и Алазее.